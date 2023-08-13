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Akaryakıta yeni zam yola çıktı! -İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana'da fiyatlar değişti! O tarihe kadar depoyu doldurmayan pişman olacak

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Akaryakıta yeni zam yola çıktı! -İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana'da fiyatlar değişti! O tarihe kadar depoyu doldurmayan pişman olacak
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarındaki artış, sürücülerin bütçelerini zorlamaya başladı. Son zamlarla beraber akaryakıt ürünlerinin litre fiyatı maddi sıkıntıları artırıyor. Bu süreçteki fiyat artışı araç sahiplerini güçlü bir şekilde etkiliyor.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, rafinerinin vergisiz fiyatına ÖTV ve EPDK kısmı eklenerek KDV hariç tutularak rafineri satış fiyatı belirlenir. Bu fiyat hesaplaması, Akdeniz-İtalyan pazarındaki günlük CIF Akdeniz ürünlerindeki fiyatlar ve ayrıca dolar kurunun günlük takibine göre hesaplanmış olan ton başı fiyat üzerinden yapılmaktadır. Bu değerler benzin pompasının fiyatını belirlemek için kullanılır.

Akaryakıt sektöründeki son gelişmeler

Akaryakıta yeni zam

Son seçimin ardından akaryakıt fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Özel tüketim vergisi (ÖTV), akaryakıt vergisi gibi önemli bir rol oynamaktadır. Maliye Bakanlığı ÖTV artışının iki ana sebebini açıkladı. Birincisi deprem nedeniyle oluşan ek maliyet etkileri ve ÖTV tutarının enflasyonun karşısında yaşadığı değer kaybıdır.

29 Mayıs'ta 20,57 TL/litre olan benzinin fiyatı, 26 Temmuz günü 36,06 TL'ye yükseldi. Salı günü beklenen zam ile birlikte benzin fiyatlarına yapılan zam oranı bir önceki seçimden bu yanaki seviyeye ulaşacak.

Ekonomi
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