Akaryakıta zam bombası düştü! 6 TL'lik zammın ardından bir zam daha geldi: O tarihten itibaren pompaya yansıyacak

Akaryakıt fiyatlarındaki yeni zam haberiyle sürücüler isyan noktasına geldi. Geçtiğimiz hafta ÖTV oranlarının artırılmasıyla birlikte motorin/mazot fiyatları 6 liralık bir zamla 32 liranın üzerine çıkmıştı. Ancak durum burada kalmadı, sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına bir kez daha zam gelecek.



MOTORİNE 1 LİRA 55 KURUŞLUK ZAM





İstanbul'da benzinin litresi son zamla birlikte 28 liradan 34 liraya, motorinin litresi de 26 liradan 32 lira seviyesine yükselmişti. Döviz kurlarındaki yükseliş ve ÖTV oranlarındaki artışın etkisiyle akaryakıt fiyatları rekor seviyelere tırmanmıştı. Ancak tüketiciler için kötü haber bitmek bilmiyor, motorin fiyatlarına bir kez daha zam yapılacağı öğrenildi.

Sektör kaynaklarına göre, motorin litre fiyatına 1 lira 55 kuruşluk bir artış yansıtılacak. Bu da sürücüleri daha da zorlayacak ve akaryakıt masraflarının önemli ölçüde artmasına neden olacak.

Zam sonrasında İstanbul'da motorin litre fiyatının 33.86 lira, Ankara'da 34.40 lira ve İzmir'de 34.57 lira olacak. Bu durum sürücüleri zor bir ekonomik sürece sokacak ve seyahat maliyetlerini olumsuz etkileyecek.



Akaryakıt fiyatlarındaki bu sürekli artış, sürücülerin bütçesini zorlamaya devam ediyor ve ekonomik dengeleri olumsuz etkiliyor. Gelecekte yapılacak düzenlemelerle sürücülerin nefes alabilmesi için çözümler üretilmesi büyük önem taşıyor.