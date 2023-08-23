Akaryakıtta ibre yeşile döndü! Ankara, İstanbul, İzmir güncel benzin, motorin, LPG fiyatlarında büyük şok

Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarına bugünde dev zam yapıldı. Peki zam sonrası tabelalar nasıl değişti. Benzin, Mazot ve LPG güncel fiyatları ne kadar oldu?





Seçimler biter bitmez devam eden zam yağmuru durdurulamıyor. Geçtiğimiz günlerde mazot a 1 lira indirim gelmişti ancak daha indirim pompalara yansımadan hemen ardından zam geldi. Bu nedenle de indirim araç sahiplerinin kursağında kaldı.

Ekonomik sıkıntılar ve döviz kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarınında sürekli olarak artmasına neden oluyor.

Bugün itibariyle motorinin litre fiyatına 1 TL daha zam yapıldığı belirtildi.

Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs seçimlerinden önce motorin litre fiyatı da 18.58 lira idi ancak kısa süre içerisinde bu fiyatlar zamlandı.

ZAM YAĞMURU FURYASI



14 Mayıs seçimleri öncesinde vatandaşlar benzinin litre fiyatını 19,76 dan alıyordu, motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bu yana ise fiyatlar aşırı pahalandı. toplanda benzine 17 lira 95 kuruş, motorine de 18 lira 30 kuruş zam yansıdı.

16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti.