  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Akaryakıtta ibre yukardan inmiyor! Yeni zam illallah ettirecek... Resmen duyuruldu

Akaryakıtta ibre yukardan inmiyor! Yeni zam illallah ettirecek... Resmen duyuruldu

Yayınlanma:
Akaryakıtta ibre yukardan inmiyor! Yeni zam illallah ettirecek... Resmen duyuruldu
Vatandaş artık kontak çeviremeyecek! Akaryakıta yine zam geliyor! Tüm detaylar haberimizde.

Akaryakıt zamları vatandaşı mağdur etmeye devam ederken yeni zamlar resmen kabus oldu! Yine zam yapılıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKARYAKITA YİNE ZAM GELİYOR

Geçtiğimiz günlerde akaryakıt vergilerinin artmasıyla birlikte fiyatlar 30 TL'yi aştı. Gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen zam haberlerine göre motorin fiyatlarına 1 TL 45 kuruş daha zam geliyor. 

akaryakıta yine zam geldi

Son zamlarla birlikte motorin fiyatları 35 TL'yi, benzin fiyatları ise 36 TL'yi buldu. Güncel olarak İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin 36.05 TL, bir litre motorin 33.87 TL, bir litre LPG 13.90 TL'den satılıyor. 

Ekonomi
Velileri çileden çıkaran zam! Öğrenciler artık yaya gidecek: Servise binmek ultra lüks oldu!
Velileri çileden çıkaran zam! Öğrenciler artık yaya gidecek: Servise binmek ultra lüks oldu!
Toplu para arayanlar hemen başvursun! O banka sıfır faizli 100 bin TL krediyle hızır gibi yetişecek!
Toplu para arayanlar hemen başvursun! O banka sıfır faizli 100 bin TL krediyle hızır gibi yetişecek!
Vatandaşın ekmek derdi dağ oldu! Ekmek 8 TL'ye fırladı: O il için kötü haber
Vatandaşın ekmek derdi dağ oldu! Ekmek 8 TL'ye fırladı: O il için kötü haber
Altın almak için 1 saniye bile beklemeyin! Ünlü ekonomist altının bu hafta kaç TL olacağını açıkladı!
Altın almak için 1 saniye bile beklemeyin! Ünlü ekonomist altının bu hafta kaç TL olacağını açıkladı!
Garanti Bankası emeklileri memnun edecek kampanyayı başlattı! Başvuran bu parayı cebine koyuyor
Garanti Bankası emeklileri memnun edecek kampanyayı başlattı! Başvuran bu parayı cebine koyuyor
Kenarda köşede Türk Lirası biriktirenler bu haber size! İslam Memiş 'hemen bunu yapın' diyerek açıkladı!
Kenarda köşede Türk Lirası biriktirenler bu haber size! İslam Memiş 'hemen bunu yapın' diyerek açıkladı!
Altın almak isteyen, altını olanlara kritik çağrı! Altında kaçan tren geri dönüyor!
Altın almak isteyen, altını olanlara kritik çağrı! Altında kaçan tren geri dönüyor!