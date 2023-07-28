Akaryakıtta ibre yukardan inmiyor! Yeni zam illallah ettirecek... Resmen duyuruldu

Akaryakıt zamları vatandaşı mağdur etmeye devam ederken yeni zamlar resmen kabus oldu! Yine zam yapılıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKARYAKITA YİNE ZAM GELİYOR

Geçtiğimiz günlerde akaryakıt vergilerinin artmasıyla birlikte fiyatlar 30 TL'yi aştı. Gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen zam haberlerine göre motorin fiyatlarına 1 TL 45 kuruş daha zam geliyor.





Son zamlarla birlikte motorin fiyatları 35 TL'yi, benzin fiyatları ise 36 TL'yi buldu. Güncel olarak İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin 36.05 TL, bir litre motorin 33.87 TL, bir litre LPG 13.90 TL'den satılıyor.