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Akbank 18 yaş üzerine başvuruyu açtı! 44.000 TL'ye kadar hızlı kredi verecek

Akbank müşterilerine güzel haber! 44 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.06.2024 07:57
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 07:57
Akbank 18 yaş üzerine başvuruyu açtı! 44.000 TL'ye kadar hızlı kredi verecek

Akbank 18 yaşını dolduran müşterilerine 44 bin TL ödeme yapacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

44 BİN TL KREDİ ÖDEMESİ

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Akbank tarafından başlatılan kampanyaya göre 18 yaşını dolduran, düzenli ve belgelenebilir bir gelire sahip olan ve kredi notu kredi çekmek için yeterli olan müşteriler 44 bin TL'ye kadar kredi ödemesine başvuru yapabilecek.

akbank 44 bin tl kredi ödemesi

 Başvurular banka şubelerine şahsen giderek ya da bankanın online kanalları aracılığıyla kolaylıkla yapılabilecek. Banka başvuru yapan müşterilerinden kimlik kartı ya da ikametgah belgesi gibi ek belgeler talep edebilecek. Banka tarafından uygun faiz oranları ve esnek geri ödeme planlarıyla müşterilere sunulan kredi ile ilgili detaylı bilgilere Akbank resmi internet sitesi üzerinden erişebilirsiniz. 

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