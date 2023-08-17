Akbank, Denizbank, QNB Finansbank kredi bombasını patlattı! Tek SMS ile nakit derdini bitirecek

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını araştırmaya devam ederken bu bankalardan güzel haberler geldi! Anında ödemelerinizi alabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EN HIZLI KREDİ VEREN BANKALAR

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar en hızlı kredi veren ve hızlı sonuçlandırılan bankaları araştırmaya devam ediyor. Yapılan son haberlere göre Akbank, Denizbank ve QNB Finansbank yeni kredi kampanyalarını duyurdu. Akbank aracılığıyla 50 bin TL'ye varan kredi fırsatlarından faydalanmak için 4425 numarasına Kredi yazıp bir boşluk bırakıp kimlik numaranızı yazıp göndermeniz gerekiyor.





Başvuru sonuçları dakikalar içinde müşteriye bildiriliyor. Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapacak müşterilerin de 3280 numarasına Kredim yazıp bir boşluk bırakıp kimlik numarasının gönderilmesi gerekiyor. Başvurusu onaylanan vatandaşlar anında ödemelerini çekebiliyor. QNB Finansbank müşterilerine 5 dakika içinde kredi sonuçlarını bildiriyor. 5030 numarasına kimlik numarası yazarak başvurular oluşturulabiliyor. Bankaların kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen müşterilerin bankaya gitmelerine de gerek kalmıyor. Kampanyalar kapsamında müşterilere uygun faiz oranları ve ihtiyaca yönelik vade süreleri uygulanıyor.