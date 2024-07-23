Akbank müşterileri acele etsin! Bunu yapana 1500 TL iade var

Türkiye’nin önde gelen finans ve iletişim markalarından Akbank ve Türk Telekom, müşterilerine özel yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya, Akbank’ın mobil uygulaması üzerinden ilk kez müşteri olan bireylere 1500 TL’ye kadar para iadesi fırsatı sunuyor. Türk Telekom’un cep telefonu ve internet faturaları için geçerli olan kampanya, hem yeni Akbank müşterilerini hem de mevcut Türk Telekom kullanıcılarını hedef alıyor. Kampanyanın temel avantajı, kullanıcıların faturalarını otomatik ödeme talimatı ile ödemeleri koşuluyla para iadesi alabilmeleri.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, Akbank mobil uygulaması üzerinden 1040TURKTELEKOM davet kodunu kullanarak yeni bir müşteri olmaları gerekiyor. Ardından, vadesiz hesap veya kredi kartı ile cep telefonu ya da internet faturası talimatı verdiklerinde, her ay en fazla 500 TL ve toplamda üç ay süresince 1500 TL’ye kadar para iadesi alabilecekler. Bu fırsat, özellikle yeni bir banka hesabı açmayı düşünen ve mevcut faturalarını bu kanaldan ödemeyi tercih eden bireyler için cazip bir seçenek sunuyor.





Kampanya, 18-80 yaş arasındaki bireyler için geçerli olup, 31 Ağustos’a kadar Akbank mobil uygulaması üzerinden yapılan başvurularla sınırlıdır. Para iadesi, her ayın ilk 10 iş günü içinde yapılan fatura ödemeleri sonrasında gerçekleştirilecektir. Kampanya dahilinde para iadesi almak isteyen kullanıcıların, ödeme işlemlerini iptal etmemeleri gerektiği de belirtiliyor; aksi takdirde para iadesi yapılmayacaktır.

Bu kampanya, hem Akbank hem de Türk Telekom müşterileri için avantajlı bir fırsat sunmakta. Özellikle düzenli fatura ödemelerini kolaylaştırmak ve banka işlemlerini dijital platformda yürütmek isteyenler için büyük bir tasarruf imkanı sağlıyor. Akbank ve Türk Telekom’un bu ortak çalışması, kullanıcıların finansal ve iletişim hizmetlerinden daha verimli bir şekilde yararlanmalarını hedefliyor.