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Akbank müşterilerine 7 bin TL ödeme! Emeklilere çıldırtacak Ağustos ayına özel kampanya: Son gün 31 Ağustos!

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Akbank müşterilerine 7 bin TL ödeme! Emeklilere çıldırtacak Ağustos ayına özel kampanya: Son gün 31 Ağustos!
Milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren haber geldi. Emekli maaşlarına gelen zamlar sonrasında Akbank Ağustos ayı emekli promosyon rakamlarını duyurduğunu açıkladı. İşte Akbank güncel emekli promosyonları...

Gelen güncelleme sonrasında emekli promosyon rakamlarına yoğun ilgi gösterilmeye başlandı. Akbank Ağustos ayı güncel rakamlarını duyurdu. Emeklilerin ceplerini rahatlatmak için verilen promosyon kampanyasında rakamları geçtiğimiz sene başta olmak üzere büyük ölçüde ilgi görürken bu sene bankalar üzerinde ciddi rekabet başladı.

AKBANK PROMOSYON RAKAMLARI

 0 – 3.499 TL arasında maaşı olanlar 4.200 TL,

3.500 TL – 7.499 TL aralığındaki maaşlara 4.850 TL,

7.500 TL – 9.999 maşa tutarına 6.250 TL,

10.000 TL ve üzeri maaş tutarlarına 7.000 TL promosyon ödemeleri hesaplarda yer alacak. 

Akbank ağustos ayo

SSK, Bağkur, emekli sandığı ve EYT emeklilerine 01 Ağustos – 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında Akbank müşterileri olmaları üzerinden 7 bin TL verileceği açıklandı. Buna ek olarak kampanya içerisinde Axess ya da Wings başvurusu yapanların onaylanması üzerine kartımı teslim almalarıyla beraber 12 ay süreyle 3 bin TL chip para ile toplamda 10 bin TL ödeme alma imkanı verildi. 

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