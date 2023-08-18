Akbank nakit derdine çare olacak! İnternetten başvurana ertelemeli 70.000 TL ihtiyaç kredisi

Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından Akbank, müşterilerine özel olarak sunulan "3 Ay Ödemesiz Kredi" kampanyası ile dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında Akbank müşterileri, hızlı ve kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak ödemeye 3 ay sonra başlayabiliyorlar.

Akbank Mobil uygulaması, Akbank Telefon Şubesi veya Akbank Mobil ve İnternet bankacılığı üzerinden başvuru yapılabilen kampanyada, müşterilere belgesiz ve imzasız Direkt Kredi kullanma imkanı sunuluyor. Kredi başvurusu sonrasında ödemeler, başvurudan itibaren 3 ay boyunca erteleniyor, böylece müşterilere ekonomik rahatlık sağlanıyor.





Kampanya koşulları çerçevesinde, kredi tutarı, vadesi, müşteri risk skoru gibi faktörlere bağlı olarak özel faiz oranları sunulmaktadır. Bu özel faiz oranları hakkında detaylı bilgi, Akbank Mobil ve İnternet bankacılığı, Müşteri İletişim Merkezi veya Akbank şubelerinden alınabilir.

Müşterilere, kredi türüne göre işsizlik teminatlı hayat sigortası, hayat sigortası veya sigortasız seçenekleri sunulurken, azami vade süreleri de kredi tutarına göre belirlenmektedir. Kredi tahsis ücreti, kredi tutarının binde 5’i kadar olup, BSMV oranı da ayrıca tahsil edilmektedir.

Akbank, kampanya kapsamında başvuru sonuçlarını SMS ile iletebilmekte ve kampanyaya katılmak isteyen Akbank müşterisi olmayan bireylerin kredi kullanım işlemlerini şubelerde tamamlamalarını sağlamaktadır.

Kampanya detayları ve başvuru için daha fazla bilgi almak isteyenler, www.kredimakbankta.com adresini ziyaret edebilir veya en yakın Akbank şubesine başvurabilirler. Akbank, başvuru sonucu ve kampanya detaylarında değişiklik yapma, reddetme ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.