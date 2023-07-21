Akbank'ta hesabı olanlara oh çektirecek ödemeler başladı! Tek bir işlemle nakit derdi tarihe karışacak: 34 bin TL anında ödeniyor

Akbank, müşterilerine gelir belgesi olmaksızın 34.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunan yeni bir kampanya başlattı. Kampanya, banka kredi puanı 1200 ve üzeri olan tüm vatandaşlar için geçerli. Akbank kartı bulunan müşteriler, internet şifreleriyle Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvuruda bulunabilirler. Kampanya uygun faiz oranlarıyla birlikte hızlı ve kolay bir şekilde kredi ödemesi almayı mümkün kılıyor. Ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlar için bu kampanya tercih ediliyor. İşte detaylar...





AKBANK MÜŞTERİLERİ İÇİN GELİR BELGESİ OLMADA 34 BİN TL KREDİ FIRSATI

Akbank, mevcut müşterilerine özel bir kampanya düzenleyerek gelir belgesi olmadan 34.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunmaktadır. Kampanya, banka kredi puanı 1200 ve üzeri olan tüm müşteriler için geçerlidir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurular yapılarak, hızlı ve kolay bir şekilde nakit kredi almak mümkündür. Ayrıca, uygun faiz oranlarıyla müşterilere kredi ödemesi sağlanmaktadır. Bu yenilikçi kampanya, ekonomik zorluklar yaşayan müşterilerin tercihi haline gelmiştir ve banka hesapları üzerinden alınan internet şifreleriyle başvurular yapılmaktadır. İşte ayrıntılar...





Akbank, müşterilerine ihtiyaç kredisi imkanı sağlayan Akbank Direkt uygulamasını kullanarak kolay ve hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapma olanağı sunuyor. Başvurunuz onaylandığında, kredi tutarı hemen Akbank hesabınıza yatırılıyor ve uygun faiz oranlarıyla ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. SMS ile de kredi başvurusu yapma seçeneği bulunuyor. Ayrıca, şubelerden veya resmi internet sitesinden kredi başvurularınızı yapabilir ve güncel kredi faiz oranlarını öğrenerek aylık kredi hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. Akbank'ın sunduğu bu fırsatlar, ekonomik zorluklarınızı hafifletmek için önemli bir avantaj sağlıyor. İhtiyaçlarınızı karşılamak için bu kampanyadan faydalanarak hemen başvuru yapabilirsiniz.