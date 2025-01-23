Akdeniz Hazır Giyimcileri, 2024'te 374,7 Milyon Dolar İhracat Yaparak Rekor Kırdı

Akdeniz Hazır Giyimciler 2024’te İhracatta Zirveye Ulaştı

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, 2024 yılı itibarıyla birliklerinin 374,7 milyon dolar değerinde dış satım gerçekleştirdiğini duyurdu.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl toplam 43 bin 384 ton ürünlerinin uluslararası pazarlarda değerlendirildiğini belirtti.

İhracatın Ayrıntıları

AHKİB'in ihracatına ilişkin bilgiler veren Tekin, şu bilgileri paylaştı:

"2024 yılında 374,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Geride bıraktığımız yılda bölgemiz ihracatının yüzde %82'si kadın dış giyim, erkek dış giyim ve diğer hazır eşya gruplarında yoğunlaştı."

En fazla döviz girdisi sağlanan ülkeler arasında Hollanda, İspanya ve Almanya yer alırken, ihraç edilen ürünlerde en büyük payı Hollanda aldı. Bu ülkeye yapılan ihracat yüzde 56 artışla 143,5 milyon dolar seviyesine ulaştı.

İhracat hacminde dikkat çeken bir başarı ise Kırgızistan pazarında yaşandı; bu pazardaki ihracat, şaşırtıcı bir şekilde %2 bin 583 artışla 5,3 milyon dolar olarak kaydedildi. Ayrıca, Irak pazarında da yüzde 34 artışla 7,8 milyon dolar değerinde ürün satışı gerçekleştirildi.