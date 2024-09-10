Akdeniz Kimya İhracatı Ağustosta 453,5 Milyon Doları Aştı

Akdeniz Kimya Sektöründe İhracat Artışı

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, bu yılın Ağustos ayında 453,5 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını duyurdu.

Sektörün Katkısı

Çağan, yazılı açıklamasında, kimya sektörünün ülke genelindeki ihracata %38,2 oranında katkıda bulunduğunu belirtti. Bu süreçte toplamda 636 bin 945 ton ürünün uluslararası pazarlara sunulduğu ifade edildi.

Bölgesel İhracat Performansı

Yönetim Kurulu Başkanı, mineral yakıtlar ve yağlar grubunun 259,7 milyon dolarla bölgesel ihracatta en yüksek paya sahip olduğunu vurguladı.

En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler

Bölgeden yapılan dış satımda, en fazla ihracatın gerçekleştirildiği ülkeler arasında Hollanda, Romanya ve Mısır yer aldı. Bu ülkelere yapılan ihracat miktarları sırasıyla 67,7 milyon dolar, 65,4 milyon dolar ve 36,7 milyon dolar olarak belirlendi.

Slovenya’da Önemli Artış

İhracat hacmindeki en dikkat çekici artış ise Slovenya pazarında gözlemlendi. Yılın sekizinci ayında burada %60.73 oranında artışla 22,5 milyon dolar ihracat gerçekleşti.

Çağan, bu verilerin sektördeki büyümenin devam ettiğini ve uluslararası pazarlarda rekabetçi konumun güçlendiğini gösterdiğini ifade etti.