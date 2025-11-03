AKİB, Köln'de Yatırım Forumu ile Kayserili İş İnsanlarını Buluşturdu

AKİB, Köln'de İş Dünyası Buluşması ve Yatırım Forumu düzenledi

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB), Avrupa’daki Kayserili iş insanlarını yatırım ve iş birliği hedefiyle bir araya getirdi. AKİB tarafından yapılan açıklamada, Almanya’nın Köln kentinde "İş Dünyası Buluşması ve Yatırım Forumu" düzenlendiği belirtildi.

Ali Hızar: "AKİB tabela değil, bir dava hareketi"

AKİB Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar, forumda yaptığı konuşmada, AKİB’in bir tabela değil, bir dava hareketi olduğunu vurguladı. Hızar, "Babalarımız, dedelerimiz ceplerinde servet değil, onur ve emek getirdiler. Gurbete ezilmeye değil, iz bırakmaya geldiler." ifadelerini kullandı.

Hızar, AKİB’in sadece bir hemşeri derneği olmadığını, Avrupa’daki Türk toplumunun sesi olma hedefiyle hareket eden bir dava ve gönül birliği olduğunu belirtti. "Avrupa’daki 400 bin Kayserilinin sesi olarak başladık, bugün 7,2 milyon Avrupalı Türk’ün sesi olma yolunda ilerliyoruz." diye konuştu.

Hızar, AKİB’in kısa sürede birçok sosyal, kültürel ve ekonomik projeye imza attığını; Düsseldorf’taki kuruluş ilanından, Kayseri’de düzenlenen milli birlik etkinliklerine ve genç sporculara verilen sponsorluk desteklerine kadar birçok çalışmanın hayata geçirildiğini aktardı.

Avrupa yapılanmasına da değinen Hızar, Hollanda Dordrecht şubesinin açıldığını; Almanya, Fransa, Avusturya ve İsviçre ofislerinin açılış aşamasında olduğunu söyledi. Ayrıca Polonya, Danimarka, Norveç ve İsveç temsilcilikleri için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al: Kayseri üretkenliğin sembolü

Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, Kayserili iş insanlarının Avrupa’daki ekonomik hayata önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Al, Kayseri’nin Anadolu’nun kalbinde, ticaret, zanaat ve çalışkanlığın sembolü bir şehir olduğunu belirterek, "Bugün Avrupa’nın dört bir yanında bu üretken ruh, sizlerin emeği, vizyonu ve cesaretiyle yaşatılmaya devam ediyor." dedi.

Başkonsolos Al, Avrupalı Türk girişimcilerin sadece iş kurmakla kalmayıp, Türkiye ile Avrupa arasında güçlü köprüler inşa ettiklerini, Türk girişimcilerin Avrupa ekonomisinde on binlerce kişiye istihdam sağladığını ve milyarlarca avroluk üretim hacmine ulaştığını belirtti. "Türk iş insanları, Türkiye ile Avrupa arasındaki ekonomik bağların en güçlü unsurlarından biridir" ifadelerini kullandı.

Al, AKİB öncülüğünde gerçekleştirilen bu buluşmanın yeni iş fırsatlarına kapı aralayacağını ve karşılıklı güveni pekiştireceğini vurguladı.

Murat Cahit Çıngı: Tecrübe ve disiplinin Türkiye'ye taşınması çağrısı

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Çıngı, Avrupa’daki Türk toplumunun gelişimini, Kayserili iş insanlarının önemini ve geleceğe yönelik iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Çıngı, Avrupa’da 60 yılı aşan Türk varlığının artık olgun ve güçlü bir yapıya dönüştüğünü ifade ederek, son 20 yılda yaşanan dış temsilcilik atağının etkisine dikkat çekti.

Avrupa’daki Kayserili iş insanlarına seslenen Çıngı, "Burada kazandığınız tecrübeyi, Alman disiplini ve üretim kültürünü Türkiye’ye taşıyın. Biz sizlerden bilgi, teknoloji ve tecrübe transferi bekliyoruz" çağrısında bulundu.

Program kapsamında Çıngı’ya, Avrupa Kayserili İşverenler Birliği tarafından Onursal Başkanlık Plaketi takdim edildi.

