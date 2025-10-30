Akkuyu NGS 2026'da Elektrik Üretecek: Bayraktar "Tarihi Dönüm Noktası"

Akkuyu NGS 2026'da devreye girecek, Bayraktar: "Tarihi dönüm noktası olacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji stratejisini ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) rolünü İstanbul'da düzenlenen 18. Verona Avrasya Ekonomi Forumu'nda anlattı. Bakan Bayraktar, Akkuyu'nun ilk ünitesinin 2026'da elektrik üretimine başlamasının enerji çeşitlendirme yolculuğunda önemli bir kırılma yaratacağını vurguladı.

Bayraktar, Türkiye'nin coğrafi, ekonomik ve siyasi açıdan kıtaların kesişme noktasında bulunduğunu belirterek, "Bu konum, Türkiye'ye bölgesel ve küresel işbirliğinin ağırlık merkezi olarak doğal bir avantaj sağlıyor. Küresel belirsizlik karşısında Türkiye'nin stratejisi çok net, esnek, ileriye dönük ve çeşitlendirilmiştir." diye konuştu.

Enerjide kapasite ve yenilenebilir atılımı

Bakan, ülkenin ekonomik büyüme ve stratejik vizyonunun merkezinde enerjinin yer aldığını ifade ederek, "Amacımız, sıfır emisyona dönüşüm sürecimizde güvenli, güvenilir ve uygun fiyatlı enerji sağlamak." dedi. Türkiye'nin toplam kurulu güç kapasitesinin şu anda 121 gigavatı aştığını ve bunun yüzde 60'ından fazlasının yenilenebilir enerji kaynaklarından geldiğini belirtti.

Bayraktar, rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle projelerine yerli ve yabancı yatırımların sürdüğünü, aynı zamanda temiz, güvenilir ve baz yük elektrik enerjisi sağlayacak nükleer enerji alanında da kararlı adımlar atıldığını kaydetti.

Akkuyu ve nükleer hedefleri

Rusya ile ortak yürütülen ve Türkiye'nin en büyük enerji projelerinden biri olan Akkuyu NGS'de dört ünitenin inşa edildiğini hatırlatan Bayraktar, "Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin 2026’da elektrik üretimine başlaması planlanıyor ve bu, enerji çeşitlendirme yolculuğumuzda tarihi bir dönüm noktası olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca, Türkiye'nin 2050 itibarıyla Trakya bölgesi ve Sinop'taki projelerle 20 gigavat nükleer enerji kapasitesine ulaşmayı hedeflediğini ve küçük modüler reaktörler ile enerji istikrarı ve esnekliğinin artırılacağını belirtti.

Doğal gaz ve petrolde artan üretim

Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz tedarikinde Rusya, Azerbaycan ve İran ile ortaklıkların sürdüğünü, ayrıca LNG altyapısının geliştirildiğini söyledi. "TürkAkım ve TANAP gibi projelerle, Türkiye sadece kendi arz sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bölgesel bir enerji merkezi haline gelerek doğudan batıya gaz akışını kolaylaştırıyor ve Avrupa'nın enerji güvenliğine katkıda bulunuyor." dedi.

Karadeniz'deki Sakarya doğal gaz sahasının rezervinin 785 milyar metreküp olduğunu hatırlatan Bayraktar, üretimin yakında günlük 40 milyon metreküpe çıkacağını, Gabar'daki petrol sahasındaki üretimin ise günlük 80 bin varile ulaştığını bildirdi.

Enerji verimliliği ve ekonomik etkiler

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 2030'a kadar enerji tüketimini yüzde 16 azaltmayı hedeflediklerini belirten Bayraktar, bu alanda 20 milyar doları aşan yatırımla binlerce kişiye istihdam sağlanacağını vurguladı.

Bakan, Türkiye'nin enerjide artan rolünün ekonomik etkilerini de vurgulayarak, ülkenin lojistik, imalat ve teknoloji sektörleri için cazip bir yatırım destinasyonu haline geldiğini, "Orta Asya'dan Avrupa'ya, Akdeniz'den Afrika'ya, Türkiye bir enerji, ticaret ve inovasyon merkezi haline gelmektedir." sözleriyle özetledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen 18. Verona Avrasya Ekonomi Forumu’na katılarak konuşma yaptı.