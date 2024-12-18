Akkuyu NGS'de 350 Türk Mühendisle Enerji Bağımsızlığı Hedefleniyor

Türkiye, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile Enerji Bağımsızlığına Adım Atıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan Türk nükleer mühendislerinin sayısının 350'yi aştığını duyurdu. Bayraktar, "Türkiye, bu mega proje ve yetişmiş Türk nükleer mühendisleri ile enerji bağımsızlığı yolunda stratejik bir adım atmış olacak" dedi.

Öğrenci Gönderme Süreci Devam Ediyor

Bakanlığın açıkladığı bilgilere göre, Türkiye, Akkuyu Nükleer Santral Projesi kapsamında nükleer enerji alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi almak üzere Rusya'ya öğrenci göndermeye devam etmektedir. Nükleer Santral Yönetim ve Kontrol Sistemleri, Radyasyon Güvenliği, Elektrik Mühendisliği ve Otomasyon Sistem Yönetimi gibi alanlarda eğitim alan Türk mühendisler, Akkuyu NGS'de görev almaktadırlar.

Enerji Talebi ve Nükleer İhtiyaç

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin her yıl büyüyen ekonomisi ve artan nüfusu ile enerji talebinin iki katına çıktığına dikkati çekerek, "Enerji arz güvenliği, dışa bağımlığın azaltılması ve karbon nötr hedefine ulaşabilmek için yenilenebilir enerjinin yanı sıra nükleer güç santrali bir tercih değil, zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

Yerli Mühendislerin Önemi

Bayraktar, Türkiye'yi nükleer hedeflere ulaştıracak mühendislerin yetiştirilmesinin önemine vurgu yaptı. "Rusya'da 6.5 yıl süren eğitimlerle mezun olan mühendisler ülkemizin nükleer altyapısının kilit noktasında yer alacak" dedi.

İlk Mezunlardan Ebru Adıgüzel'in Görüşleri

Bu eğitim projesinin ilk mezunlarından Yakıt Kontrol Uzmanı Mühendis Ebru Adıgüzel, "Rusya'da eğitim alan ilk grup için gurur verici bir süreçte yer alıyorum. Akkuyu nükleer santrali, Türkiye'nin nükleer alandaki gelişimine öncülük edecek" şeklinde konuştu.

Projeye Dair Teknoloji Transferi Vurgusu

Nötron Fiziği Hesaplamaları Uzmanı Mühendis Sefa Duman, Akkuyu NGS'yi teknoloji transferi projesi olarak değerlendirerek, "Akkuyu NGS'nin nükleer teknoloji ve güvenlik açısından en gelişmiş sistemlere sahip olduğunu belirtmek isterim. Türk mühendisler olarak projede yer aldığımız için gururluyuz" dedi.