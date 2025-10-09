Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Günlük Çevresel İzleme

Akkuyu NGS'de günlük çevresel, jeoteknik ve jeofizik izleme yapılıyor; santral yıllık 18 milyon m³ CO2 azaltımı ve ülke elektriğinin %10’unu karşılayacak.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 11:18
SERKAN AVCİ - Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, Mersin'de inşası süren santralde günlük olarak çevresel, jeoteknik ve jeofizik izleme yapıldığını belirterek, "Bunlar, bölgenin ekolojisinin değişmediğini doğrulamak için yapılıyor." dedi.

Çevre ve inşaat uygulamaları

Butckikh, Akkuyu NGS'de çevre hassasiyetinin üst seviyede tutulduğunu vurguladı. "Nükleer santralin yapımı sırasında sahaya atıl malzemeler veya bu bölgeye yabancı olan malzemeler getirmiyoruz. Nükleer santralin yapımında kullanılan inşaat malzemeleri sahada hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Proje sahasında oluşan inşaat atıklarının bir depolama alanına atılmadığını, bunun yerine geri dönüştürülerek "çevre açısından tamamen güvenli" hâle getirildiğini aktaran Butckikh, bölgenin temizliğine ve korumasına özen gösterdiklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin çevre koruma mevzuatına saygının projedeki yükümlülüklerinin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çeken Butckikh, nadir hayvan türleri, deniz ve kara canlıları ile flora ve faunanın korunmasına yönelik sosyal sorumluluk projelerine ve kıyı ile deniz temizliği etkinliklerine katıldıklarını belirtti.

Emisyon azaltımı ve enerji katkısı

Butckikh, nükleer enerjinin karbon salınımını azaltmada önemli olduğunu belirterek, "Nükleer enerji, karbondioksit emisyonlarını azaltır ve zararlı çevresel faktörlerin insanlara olan etkisini ortadan kaldırır." dedi. Butckikh, Akkuyu NGS'nin devreye girmesiyle yıllık olarak atmosferi 18 milyon metreküp karbondioksitten kurtarmayı hedeflediklerini söyledi.

Ayrıca santralin sıfır emisyonla, çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan kesintisiz elektrik üretme potansiyeline işaret edildi. Butckikh, termik, gaz veya kömür santrallerindeki üretimin azaltılmasıyla çevresel faydaların yakın gelecekte daha belirgin olacağını ekledi.

Projenin kapasitesi ve süresi

Akkuyu NGS, Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde inşa ediliyor. Proje, her biri 1200 megavat kapasiteli VVER-1200 tipi "III+" nesil reaktörlü 4 üniteden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak.

Santralin tam kapasiteyle devreye girmesi halinde ülkenin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılaması öngörülüyor. Akkuyu NGS'nin işletme ömrü 60 yıl olarak planlanmış olup, bu sürenin 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor. İşletme süresi boyunca toplam 2,1 milyar ton karbon emisyonunun engelleneceği hesaplanıyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) çalışmalar sürüyor.

