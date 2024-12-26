Aksaray'daki İçme Suyu Kuyuları Koruma Altına Alındı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Aksaray'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan kuyu ve kaynakları koruma altına alma kararı aldı.

DSİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanında, Aksaray'ın içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için kullanılan 9 derin kuyu ve 2 kaynak belirlendi. Bu alanlar, ilgili mevzuat çerçevesinde içme suyu kaynakları olarak koruma altına alındı.

Kuyuların etrafında oluşturulacak olan koruma alanları, dört ayrı kategoriyle belirlendi: mutlak koruma alanı, birinci derece koruma alanı, ikinci derece koruma alanı ve ilave tedbir alanı. Tüm bu alanlar için haritalar ve uyulması gereken şartlar da belirtildi.

Beypazarı Özel Endüstri Bölgesi Genişletiliyor

Diğer bir önemli gelişme ise Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Ankara Özel Endüstri Bölgesi sınırlarının genişletilmesi oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla birlikte, bu özel endüstri bölgesine yeni alanlar eklenerek, bölgenin gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Bu genişleme ile ilgili harita da Resmi Gazete'de yayımlandı.