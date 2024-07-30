AKTİM Çarşı&Ofis Projesi Yüzde 50 Satıldı

AKTİM Çarşı&Ofis Projesi'nin Satış Durumu

Bilgiçler Yapı, Bayrampaşa'da hayata geçirdiği AKTİM Çarşı&Ofis projesinin %50'sinin satıldığını duyurdu. Bu proje, bölgenin ticari potansiyelini artırmak ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla tasarlandı.

Proje Bilgileri

130 milyon dolarlık yatırım bedeliyle inşa edilen proje, 95 bin metrekarelik alana yayılmakta ve toplamda 338 bağımsız bölüm içermektedir. Projenin 2025 yılı sonunda tamamlanması beklenirken, toplamda 2,500 kişilik istihdam merkezi oluşturulacak.

Projenin Avantajları

AKTİM Çarşı&Ofis, modüler yapısıyla yatırımcılara farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunmayı hedefliyor. Ayrıca, projenin içerisinde ofisler ve müstakil cadde mağazaları yer alırken, Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan yapılar yatay mimari tasarımıyla dikkat çekiyor.

Ticaret Mahallesi Konsepti

Projede yer alan "Ticaret Mahallesi" adı verilen cadde konseptli müstakil dükkanlar, esnaflara yeni fırsatlar sunmayı amaçlıyor. Yüzde 50'si satılmış olan projenin 2025 sonunda teslim edilmesi bekleniyor.

Ali Emre Bilgiç'in Açıklamaları

Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, Bayrampaşa'nın İstanbul'un yoğun nüfus trafiğine sahip bölgelerinden biri olduğunu ifade ederek, "Yeni projeler her zaman bulundukları bölgelere katkı sağlar. AKTİM Çarşı&Ofis projemiz bu anlamda bölgenin çehresini değiştirecek ve katma değer sağlayacak" diye konuştu. Ayrıca, İstanbul'un merkezinde esnafların ve KOBİ'lerin dağınık bir yapı sergilediklerini belirterek, toplu ticaret alanlarında eksikliler olduğunu vurguladı.