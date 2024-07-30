Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

AKTİM Çarşı&Ofis Projesi Yüzde 50 Satıldı

Bilgiçler Yapı'nın Bayrampaşa'daki yeni projesi, şehre 2,500 istihdam sağlayacak ve bölgenin ticaret hayatını canlandıracak.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 12:41
AKTİM Çarşı&Ofis Projesi Yüzde 50 Satıldı

AKTİM Çarşı&Ofis Projesi'nin Satış Durumu

Bilgiçler Yapı, Bayrampaşa'da hayata geçirdiği AKTİM Çarşı&Ofis projesinin %50'sinin satıldığını duyurdu. Bu proje, bölgenin ticari potansiyelini artırmak ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla tasarlandı.

Proje Bilgileri

130 milyon dolarlık yatırım bedeliyle inşa edilen proje, 95 bin metrekarelik alana yayılmakta ve toplamda 338 bağımsız bölüm içermektedir. Projenin 2025 yılı sonunda tamamlanması beklenirken, toplamda 2,500 kişilik istihdam merkezi oluşturulacak.

Projenin Avantajları

AKTİM Çarşı&Ofis, modüler yapısıyla yatırımcılara farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunmayı hedefliyor. Ayrıca, projenin içerisinde ofisler ve müstakil cadde mağazaları yer alırken, Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan yapılar yatay mimari tasarımıyla dikkat çekiyor.

Ticaret Mahallesi Konsepti

Projede yer alan "Ticaret Mahallesi" adı verilen cadde konseptli müstakil dükkanlar, esnaflara yeni fırsatlar sunmayı amaçlıyor. Yüzde 50'si satılmış olan projenin 2025 sonunda teslim edilmesi bekleniyor.

Ali Emre Bilgiç'in Açıklamaları

Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, Bayrampaşa'nın İstanbul'un yoğun nüfus trafiğine sahip bölgelerinden biri olduğunu ifade ederek, "Yeni projeler her zaman bulundukları bölgelere katkı sağlar. AKTİM Çarşı&Ofis projemiz bu anlamda bölgenin çehresini değiştirecek ve katma değer sağlayacak" diye konuştu. Ayrıca, İstanbul'un merkezinde esnafların ve KOBİ'lerin dağınık bir yapı sergilediklerini belirterek, toplu ticaret alanlarında eksikliler olduğunu vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Bugün ve yarın son... Başvurmayan emekli 18.000 TL ek ödeme alamayacak!

Adli Tıp Kurumu yeni personellerini arıyor! 1992 yılı ve sonrası doğanlara iş fırsatı!

199 TL’den 99 TL’ye düştü! Her eve lazım üründen 3'er 5'er alınacak

3 ilde tamamen yasaklandı! Valilik peş peşe duyurdu: Giriş çıkış kapatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

2024-2025 öğretim yılı için öğrencilere 9 ay boyunca 15 bin TL müjdesi az önce geldi

199 TL’den 99 TL’ye düştü! Her eve lazım üründen 3'er 5'er alınacak

3 ilde tamamen yasaklandı! Valilik peş peşe duyurdu: Giriş çıkış kapatıldı

Öğrencilere burs müjdesi! 12 ay boyunca 7 bin 500 TL şak diye hesabınızda

Bugün ve yarın son... Başvurmayan emekli 18.000 TL ek ödeme alamayacak!

Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Ödemeler hesaplara yatırıldı: En az 2000 TL oldu

SGK'nın dev kredi faiz veya kar payı desteği başladı! İşte başvuru şartları

Resimdeki kalemlerden birini seçin! Seçtiğiniz tüylü kalem en belirgin özelliğinizi söylüyor

İş arayanlara büyük müjde o ilde 50 şoför ihtiyacı var!

EYT'li çalışanlara kötü haber! Rüyaları sona erdi: Bir anda kapının önünde bulacaklar

Adli Tıp Kurumu yeni personellerini arıyor! 1992 yılı ve sonrası doğanlara iş fırsatı!

Resimdeki farklı sayıyı 5 saniyede bulan süper zeka çıkıyor! Yüksek IQ'nuzu hemen kanıtlayın!