Alaplı'da fındık kavurma tesisleri taleplere yetişemiyor

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde fındık üreticileri, sezonun kapanmasının ardından çerezlik fındıklarını evde kavurmak yerine modern kavurma tesislerine yöneliyor. Topladıkları mahsulün büyük bölümünü satan üreticiler, ellerinde kalan yüzlerce kilo fındığı da profesyonel tesislere teslim ediyor.

Teknolojiyle değişen alışkanlıklar

Eskiden soba üzerinde kavrulan fındıkların yerini bugün son teknoloji makinelerde yapılan hijyenik kavurma işlemleri aldı. Vakumlanarak üreticilere teslim edilen fındıklar uzun süre bozulmadan saklanabiliyor. Alaplı’daki tesislerde yoğunluk adeta zirve yaptı.

İşletmecinin değerlendirmesi

Murat Karahan, yaklaşık bir yıldır fındık kavurma işiyle uğraştığını belirterek talebin her geçen gün arttığını söyledi: "Bu işe başlayalı bir yıl oldu. Vatandaş kendi fındığını getirip kavurtuyor. Talepleri yetiştirmeye uğraşıyoruz. Sezon yoğunluğu var; her gün kilolarca fındık geliyor. Bir gelen bir daha geliyor, dönüşler çok iyi."

Karahan, vatandaşların geçmişte evde fındık işlerken hem zaman hem ürün kaybı yaşadıklarını hatırlatarak, teknolojiyle birlikte alışkanlıkların tamamen değiştiğini ifade etti. "Eskiden insanlar akşam yiyecekleri kadar fındığı kırıp sobanın üstünde kavuruyordu ama çoğu zaman yaktıkları oluyordu. Artık o zahmet bitti. Fındığını bize getiriyor, tertemiz, istediği şekilde teslim alıyor. Yoğunluk o kadar arttı ki, tesise fındığını bırakan vatandaş en erken 3 gün sonra ürününü alabiliyor" şeklinde konuştu.

Karahan, tesislerinde verilen hizmetleri şöyle anlattı: "Fındık kırma üzerine kurduğumuz iş yerimizde vatandaşların kendi ürettikleri fındıkları alıp kırma, kavurma, ezme ve vakumlama işlemlerini yapıyoruz. Önceden herkes evinde uğraşıyordu, artık buna gerek kalmadı. Burada daha hijyenik ortamda, son sistem teknoloji makinelerde fındıklarını istedikleri şekilde işleyerek teslim ediyoruz. Ayrıca isteyenlere ezme yapıyoruz, isteyen 1 kilogram, yarım kilogram ya da 250 gramlık paketler şeklinde vakum yaptırarak fındıklarını uzun süre saklayabiliyor."

