Alaplı’da Üretilen Pelet Sobalar Dünya Pazarında

Alaplılı demir ustası Ersin Ürkmez'in ürettiği pelet sobalar, yurtiçi ve Almanya başta olmak üzere yoğun talep görüyor; yakıt maliyetinde yüzde 50 tasarruf sağlıyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:17
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinden çevreci ısıtma çözümü ihracata açıldı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaşayan demir doğrama ustası Ersin Ürkmez (46), geliştirdiği pelet sobalarıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun ilgi görüyor.

Ürkmez, çalışmak için gittiği Rusya’da bir kafeteryada gördüğü pelet sobasından esinlenerek Türkiye’ye döndü ve kendi tasarımını geliştirip üretime başladı. İmalathanede günde ortalama 5 soba üretiliyor ve ürünler 7 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Sobalar, Türkiye’nin birçok iline gönderilirken Almanya’daki gurbetçilerden de yoğun talep alıyor. Ürkmez, peletli sobaların kömür sobalarına göre yakıt maliyetinde yüzde 50 tasarruf sağladığını vurguluyor ve şunları söylüyor: 'Pelet, sıkıştırılmış çam talaşından üretiliyor. Sabah doldurduğunuz pelet, akşama kadar yavaş yavaş yanıyor. Kömürün tonu 25 bin lira civarındayken, peletin tonu yaklaşık 12 bin lira. Yani yarı yarıya tasarruf sağlıyor. Ayrıca çevreci bir soba; karbon salınımı çok düşük, bacayı kirletmiyor, temizliği kolay.'

Peletli sobaların fiyatlarının model ve tasarıma göre değiştiğini belirten Ürkmez, 'Ürünlerimiz 7 bin liradan başlayıp 20 bin liraya kadar çıkıyor. Elektronik aksamı bulunmayan, tamamen hava ile çalışan bir sistem. Zehirlenme riski yok. Konutlarda, bağ ve dağ evlerinde, kafeteryalarda sıkça tercih ediliyor. Türkiye’nin her yerine ve yurt dışına kargo ile gönderim yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

Ürkmez, peletli sobaların geleceğin ısıtma sistemi olacağını belirterek, 'Kömürlü sobaların yerini artık çevreci ve ekonomik peletli sobalar alıyor. Gurbetçilerimizden ve yerli müşterilerimizden büyük beğeni alıyoruz' dedi.

