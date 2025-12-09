DOLAR
Alaşehir'de Soğan Üreticilerine 'Dikim Zamanı' Uyarısı

Alaşehirli tohumcu Kazım Kalın, yağışlarla toprağın dikim için ideal kıvama geldiğini belirterek üreticilere verim kaybı yaşamamak için dikimi şimdi yapma uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 12:53
Alaşehir'de Soğan Üreticilerine 'Dikim Zamanı' Uyarısı

Alaşehir'de soğan tohumu satıcısı Kazım Kalın, son yağışlarla toprağın suya doyduğunu ve tavlandığını belirterek üreticilere önemli bir uyarıda bulundu. Kalın, yeşil ve baş soğan yetiştirmek isteyen çiftçiler için en uygun dikim döneminin başladığını söyledi.

"Verim kaybı yaşamamak için dikim tam şimdi yapılmalı."

Tohum alırken çeşit seçimine dikkat

Kalın, tohum seçiminde çeşidin büyük önem taşıdığını vurguladı. Standart yerli, doğal, hobi ve hibrit tohumların yanı sıra olgunlaşma sürelerine göre erkenci, orta erkenci ve geç çeşitlerin tercih edildiğini ifade etti.

"Gelişme döneminde soğuk hava, baş bağlama sürecinde ise sıcaklık ve serin iklim gerekiyor. Tohum seçerken mutlaka bölgenin iklimi göz önünde bulundurulmalı. Erkenci çeşitler ılıman iklimlerde, orta erkenci olanlar daha soğuk bölgelerde tercih ediliyor. Kışlık soğanlar ise acı çeşitler olarak bilinir."

Ekim ve fiyat bilgilendirmesi

Kalın, bahçe tipi yemeklik soğan dikimi için en uygun döneme girildiğini belirterek üreticilerin toprağın tavını değerlendirmelerini önerdi ve aynı dönemde sarımsak dikimlerinin de yapılabileceğini hatırlattı.

Alaşehir’de salı günleri Kapalı Pazar Yeri, cuma günleri Soğuksu Mahallesi ve pazar günleri Yeni Mahalle’de kurulan semt pazarlarında soğan tohumları çeşidine göre kilogramı 90-125 TL, sarımsak ise 150-300 TL arasında alıcı buluyor.

