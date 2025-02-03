Algbio, Suda Teknolojik Yarışmanın Kazananı Oldu

Algbio, Suda Teknolojik ve İnovatif Çözümler Yarışması'nı Kazandı

Teknolojide Kadın Derneği'nin (Wtech) düzenlediği Suda Teknolojik ve İnovatif Çözümler Yarışması'nda, biyoyakıt ve biyoplastik üretimiyle ön plana çıkan Algbio, 350 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Enerjisa Enerji Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ödül töreninde, çevre sorunlarına ekonomik sürdürülebilir çözüm önerileri sunan Algbio, ödülünü aldı.

Yenilikçi Çözümler ile Su Kaynaklarını Koruma

Wtech Kurucusu Zehra Öney, törende yaptığı konuşmada, yarışmanın kadın liderliğini destekleyerek su kaynaklarının korunması üzerine yapılan inovatif çalışmalara katkı sağladığını ifade etti. Öney, dünya genelinde 2,2 milyar insanın güvenilir temiz suya erişim sorunu yaşadığını ve 2050 yılında dünya nüfusunun yarısından fazlasının su kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalacağına dikkat çekti.

Öney, kadın mühendislerin geliştirdiği projelerin sadece çevresel sorunlara değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik hedeflerine de katkıda bulunduğunu vurguladı. "Su, sınırsız bir kaynak değil. Onu doğru yönetmek ve erişilebilir hale getirmek için teknolojiyi en etkin şekilde kullanmalıyız," dedi.

Özel Sektör Desteklerine Vurgu

Wtech Sürdürülebilirlik Kurulu Başkanı Ersin Esentürk, özel sektörün sivil toplum kuruluşlarına olan desteğinin önemini vurgulayarak, "Bu başarılı ve rekabetçi yarışmanın etkilerini görmekten mutluluk duyuyorum. 2025 yılında ‘Temiz Enerji’ teması ile bir araya geleceğiz," şeklinde konuştu.

Kadın Temsiliyetinin Artması İçin Çalışmalar Sürüyor

Tören sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Esentürk, organizasyona katılan girişimcilerin yönetim ekiplerinde kadınların yer almasının şart koşulduğunu belirtti. "Teknolojide kadının sesinin daha fazla çıkmasını istiyoruz. Bu alanlarda eğitimler verip onların istihdamlarına öncü olmayı hedefliyoruz," dedi.

Algbio Kurucusu Selen Şenal, mikroalg organizmaları ile endüstriyel atık sular ve karbondioksiti arıttıklarını vurgulayarak, %95 oranında kirletici maddeleri giderebildiklerini açıkladı.

Wtech, Çimsa, Decacorn Angels, DFDS, Enerjisa Enerji ve SOCAR Türkiye işbirliğiyle yürüttüğü bu yarışma ile kadın girişimcilerin teknoloji ve inovasyon odaklı fikirlerini desteklemeyi hedefliyor.