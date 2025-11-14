Ali Kopuz: ICC Tahkim Sistemi Yatırım Ortamı İçin Önemli Güvencedir

Ali Kopuz: ICC Tahkim Sistemi Yatırım Ortamı İçin Önemli Bir Güvencedir

TOBB Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, 19’uncu ICC Türkiye Tahkim Günü Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ICC Milletlerarası Tahkim Sisteminin yatırım ortamı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Kopuz, tahkim mekanizmalarının sözleşmelerden kaynaklı yükümlülüklerin güvence altına alınmasında belirleyici olduğunu vurguladı.

Konferansta ICC'nin Küresel Rolüne Dair Vurgular

Kopuz, ICC'nin dünya ticaretinin gelişmesi için çalışan en büyük iş dünyası kuruluşu olduğuna işaret ederek, "170’den fazla ülkede, 45 milyondan fazla şirketi ve 1 milyardan fazla çalışanı temsil etmektedir. Birleşmiş Milletlerde Gözlemci Statüsünü kazanmış tek iş dünyası organizasyonudur" ifadelerini kullandı.

ICC'nin küresel ölçekte kabul gören iş kuralları oluşturduğunu ve anlaşmazlıkların çözümünde oynadığı rolün, ticaret ve yatırımları desteklemede kritik olduğunu belirten Kopuz, ICC Milletlerarası Tahkim Divanı'nın her kıtadan ve 100’den fazla ülkeden üyeyle dünyanın en yaygın temsil edilen tahkim kuruluşlarından biri olduğunu hatırlattı.

İstatistikler, KOBİ ve Start-up'lara Yönelik Çözümler

Kopuz, ICC'nin iş dünyasının ihtiyaçlarına göre daha hızlı ve ekonomik mekanizmalar geliştirdiğini belirterek, özellikle ICC Seri Tahkim Mekanizması (EPP)'nin KOBİ’ler ve start-up’lar için uygun bir çözüm sunduğunu söyledi.

Kopuz, ICC’nin 2024 istatistiklerine göre ICC Tahkim Kuralları kapsamında 831 yeni dava açıldığını, Türkiye’nin ise 2023’te 56 olan dava sayısını 2024’te 80’e yükselterek ICC tahkimine taraf katılımında ilk 10 ülke arasına girdiğini aktardı.

Çağrı: Türk Hukukçulara Daha Fazla Yer

Kopuz, konuşmasının sonunda ICC'ye yönelik bir çağrıda bulunarak, "ICC tahkiminin iyi bir müşterisi olarak, ICC’nin hakem atamalarında ülkemiz hukukçularına daha fazla yer vermesini bekliyoruz, istiyoruz" dedi. Ayrıca TOBB ve ICC Türkiye olarak tahkimin bilinmesi ve yaygınlaşması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

