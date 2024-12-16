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Alibaba, Intime Mağaza Zincirini Satıyor

Alibaba, Intime mağaza zincirini Youngor grubuna satacak. Satış bu hafta içinde duyurulması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 19:27
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 19:27
Alibaba, Intime Mağaza Zincirini Satıyor

Alibaba, Çinli e-ticaret ve teknoloji devi, yeniden yapılanma sürecinde büyük mağaza zinciri Intime'ı satmayı planlıyor. Edinilen bilgilere göre, Intime mağaza zinciri, Çinli tekstil ve hazır giyim grubu Youngor'a devredilecek.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, tarafların bu satış işlemini bu hafta içinde kamuoyuna duyurması bekleniyor. Alibaba, Intime'ı 2017 yılında 2,5 milyar dolara satın almıştı. Bu satın alma, şirketin o dönemki çevrim içi ve perakende alışveriş kanallarını birleştirme stratejisi kapsamında gerçekleştirilmişti.

Son birkaç yıldır Alibaba, teknolojiyle bağlantılı çekirdek iş kollarına odaklanma stratejisi doğrultusunda yeni bir yapılanmaya gitmeye devam ediyor. Bu süreçte, e-ticaret ve teknoloji sektörü dışındaki varlıklarını elden çıkarmaya yönelik adımlar atıyor.

Yeni Yapılanma Aşaması

Mart 2023'te Alibaba, şirketin çatı holdingden bağımsız olarak faaliyet gösterecek altı iş grubuna bölündüğünü açıklamıştı. Şirketin amiral gemisi olan e-ticaret platformları Taobao-Tmall, bulut bilişim hizmetleri sağlayıcısı Cloud Intelligence, lojistik hizmetler sağlayıcısı Cainiao Smart Logistics, dijital iş çözümleri alanında faaliyet gösteren Global Digital Business, yerel teknoloji hizmetleri sağlayıcısı Local Services ve medya ile eğlence sektöründeki girişimleri kapsayan Digital Media and Entertainment gruplarının bağımsız yönetilen şirketler olarak faaliyet göstermesi planlanıyor.

Yeni yapılanmanın amacı, her iş grubunun piyasada bağımsız varlık göstermesi, rekabette kendi yolunu çizmesi ve halka arz da dahil olmak üzere kendi finansman kaynaklarını yaratabilmesi olarak belirlendi.

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