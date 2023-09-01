Alkol fiyatlarına zam yapıldı: Yeni fiyat listesi duyuruldu

Türkiye'de alkol fiyatlarına bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meşhur içki türü olan rakının fiyatının yükseltildiğini duyurdu. Bu son zamla birlikte, rakı severler için cüzdanları daha fazla zorlayacak bir döneme giriliyor.

70'lik rakının yeni fiyatı 529 TL olarak belirlendi. Yüzde 45 alkol oranına sahip olan 70'lik rakının önerilen raf fiyatı, 2021 yılı sonunda yaklaşık 180 TL civarındayken, 2022 yılında önce 249 TL'ye, ardından 325 TL'ye yükseltilmişti. 2023 yılında ise rakı fiyatları 399 TL'ye çıkarılmıştı. Son gelen zamla birlikte, rakı fiyatları bir kez daha artarak 529 TL'ye ulaştı.





Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zamlı fiyatların 5 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olacağını belirtti. Bu gelişme, alkollü içki tüketen vatandaşlar arasında dikkatle takip ediliyor.

Mey Diageo grubu tarafından alkol ürünlerine yapılan bu zam, rakı sevenlerin ve içki satışıyla uğraşan işletmelerin maliyetlerini etkileyecek gibi görünüyor. Alkol tüketimi ve fiyatlarıyla ilgilenen herkes, önümüzdeki dönemde alkolün daha pahalı hale geleceği gerçeğiyle yüzleşmek durumunda kalacak.