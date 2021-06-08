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Alkol ürünlerine yeni zam mı geliyor? Biraya zam geldi mi?

TBP Başkanı tarafından yapılan son dakika açıklamalarında başta bira olmak üzere pek çok alkollü içkiye zam yapılacağı belirtildi. Vatandaşlar, Alkol ürünlerine yeni zam mı geliyor? Biraya zam geldi mi? sorularını araştırıyor.

08 Haziran 2021 Salı 23:13
Alkol ürünlerine yeni zam mı geliyor? Biraya zam geldi mi?
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Tekel Bayiler Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş tarafından yapılan açıklamalar gündemde yer bulmaya devam ediyor. Aybaş açıklamalarında özellikle biraya büyük zam yapılacağını açıkladı.

Biraya zam geliyor

Aybaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda biraya yapılacak zam için ‘%17 – 23 arasında olacağına dair iddialar var’ ‘Umarım biraya zam gelmez. Yoksa bira kültürü tarih olur’ açıklamalarında bulundu.


10 Ocak 2021 tarihinde yapılan zamlar sonrasında en ucuz 50 cl’lik bira 13 TL olmuştu.

TBP Başkanı Aybaş ayrıca açıklamalarında Temmuz ayında sigaralara da 2 – 3 TL zam yapılacağını belirtti.

Özgür Aybaş’ın takipçileri sorularda cin – rom – votka gibi içkilere zam yapılacağını da sordu. Aybaş sorulara ‘Hepsine zam gelecek’ yanıtını verdi.

 


Son Güncelleme: 08.06.2021 23:13
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