Alkole tövbe ettirecek zam! 30 günde ikinci zam: Fiyatı duyan koşarak kaçıyor

'Rakıya İkinci Zam Geldi: Fiyatlar Yeniden Arttı, İçmeden Sarhoş Oluyor!'

Ekonomik krizin derinleştiği bir dönemde, alkol fiyatlarına bir darbe daha vuruldu. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, alkol gruplarından birine yapılan zamı sosyal medya hesabından duyurarak dikkat çekti. Artan maliyetler ve ekonomik zorluklar, temel ihtiyaçlardan tutun da içeceklerin fiyatlarına kadar birçok alanda zam furyasını beraberinde getirdi.

Zam haberi, Erol Dündar'ın paylaşımıyla gündeme geldi. Dündar, maliyet zammını şu sözlerle duyurdu: "Rakıya zam! Efe grubu Efe Gold'a zam geldi. #ZamGeldi, hayırlı olsun."

1 litrelik Efe Gold rakının fiyatı, 879 TL'den 915 TL'ye yükseldi. Bu, bir ay içinde ikinci kez gerçekleşen zamla birlikte rakının fiyatında yaklaşık yüzde 36'lık bir artış demek. Artan maliyetler ve vergiler, içki fiyatlarına yapılan bu yeni zamla tüketicileri olumsuz etkiliyor.

Sigara Fiyatlarına Bir Darbe Daha: TT Grubuna Zam Geldi!

Sigara fiyatlarındaki artış furyası durmak bilmiyor. JTİ, BAT, Philip Morris, ve Imperial Tobacco'nun ardından dün, sigara sektöründeki önemli bir oyuncu olan TT Grubu'na da zam geldi. Bu gelişmeyle birlikte, zamdan kaçan sigara grubu kalmamış oldu.

Sigara tiryakilerini etkileyen fiyat artışları, sektördeki önemli markaların ardı ardına yapılan zam açıklamalarıyla devam ediyor. Bu kez TT Grubu, fiyatlarını yükseltme kararı alarak sigara tüketicilerini olumsuz etkiledi. Fiyat artışlarının arkasındaki sebepler ve sigara sektöründeki genel ekonomik durum, sigara alışkanlığına olan etkiyi daha da karmaşık hale getiriyor.