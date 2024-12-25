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Alkollü İçecekler ve Nargile Tütününe ÖTV Artışı

Alkollü içecekler ile nargile tütününde ÖTV oranları artırıldı. Nargile tütünlerinde nispi vergi tamamen maktu vergiye çevrildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:02
Alkollü İçecekler ve Nargile Tütününe ÖTV Artışı

ÖTV Oranlarında Önemli Artış!

Alkollü içecekler ve nargile tütünlerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları artırıldı. Yeni düzenleme ile alkollü içeceklerdeki asgari maktu vergi tutarı 1269,73 lira iken 1428,44 liraya yükseltildi. Nargile tütünlerinde ise asgari maktu vergi tutarı 0,34 liradan 0,56 liraya çıkarıldı.

Nargile Tütünlerinde Yenilik

Konuya dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, nargile tütünlerinde nispi vergi sıfıra indirilerek tamamen maktu vergi uygulamasına geçildi. Bu değişiklikle beraber asgari maktu vergi tutarı, kaybı telafi etmek ve fiili fiyatlara uygun ÖTV alınması amacıyla yeniden belirlendi.

Distile Alkol Kategorisinde Değişiklikler

Ayrıca, distile alkol kategorisinde yer alan en çok tüketilen rakı ve viski içeceklerinin bir litresindeki ÖTV tutarları eşitlenirken, diğer yüksek alkollü içecekler olan rom ve votka gibi ürünlerin de ÖTV'si aynı oranda artırıldı.

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