Alkollü İçki Tesisleri İçin Yeni İzin Bedelleri 2025'te Yürürlüğe Girecek

Yeni İzin Bedelleri Belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılına ilişkin alkollü içkilere yönelik tesis kurma, üretim ve proje tadilat izni bedellerini resmi olarak açıkladı. Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21'inci Maddesi kapsamında yeni tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tesis Kurma İzin Bedelleri

Tebliğe göre, tesis kurma izni için hesaplanan maktu bedeller şu şekildedir: Bira için en az 102 bin 154 lira, şarap ve aromatize şarap için 20 bin litre/yıl veya daha az kapasitede 27 bin 231 lira, 20 bin litre/yıldan fazla kapasitede ise 68 bin 94 lira, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 340 bin 500 lira olarak belirlenmiştir.

Bira için tesis kurma izin bedeli, proje kapasitesi üzerinden yıllık her 1000 litre başına 102,07 lira, şarap ve aromatize şarap için 170,15 lira, aromatize şarap bazlı içki için 547,94 lira ve distile alkollü içkiler için 1157,58 lira olarak hesaplanacaktır. Başvurular sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri tahsil edilecek.

Üretim İzni Bedelleri

Üretim izni için belirlenen maktu bedeller ise sırasıyla: Bira için 102 bin 154 lira, şarap için 20 bin litre/yıl veya daha az kapasitede 27 bin 231 lira ve 20 bin litre/yıldan daha fazla kapasitede 68 bin 94 lira, aromatize şarap bazlı içki için 340 bin 500 lira olarak açıklanmıştır.

Proje Tadilatı İzni Bedelleri

Mevcut üretime aynı kategori içinde bir alt kategori eklenmesi ve kapasite artırımlarında, yıllık 1000 litre üzerinden alınacak proje tadilat izni bedeli, aromalı bira için 204 bin 310 lira ve yarı köpüren şarap ile meyve şarabı üretimi için 340 bin 500 lira olacaktır.

İç ve Dış Ticaret Bedelleri

Alkol ve alkollü içkilerin iç ve dış ticaretine ilişkin hizmet bedelleri de belirlenmiştir. Buna göre bira için 101,21 lira, şarap için 168,62 lira, distile alkollü içkiler için 1084,29 lira hizmet bedeli alınacaktır.

Etil Alkol ve Metanol Üretimi İçin Ücretler

Etil alkol ve metanol üretimiyle ilgili belgeler için tesis kurma uygunluk belgesi 386,79 lira, dağıtım uygunluk belgeleri ise 322 bin 242 lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca, 20 litre ve daha küçük ambalajlı etil alkol için hizmet bedeli 792,53 lira olarak tespit edilmiştir.

Tebliğler, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.