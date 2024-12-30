DOLAR
35,32 -0,49%
EURO
36,71 -0,01%
ALTIN
2.955,76 0,03%
BITCOIN
3.321.384,22 -0,26%

Alkollü İçki Tesisleri İçin Yeni İzin Bedelleri 2025'te Yürürlüğe Girecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılına yönelik alkollü içki tesisleri için izin bedellerini belirledi.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 20:21
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 20:21
Alkollü İçki Tesisleri İçin Yeni İzin Bedelleri 2025'te Yürürlüğe Girecek

Yeni İzin Bedelleri Belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılına ilişkin alkollü içkilere yönelik tesis kurma, üretim ve proje tadilat izni bedellerini resmi olarak açıkladı. Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21'inci Maddesi kapsamında yeni tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tesis Kurma İzin Bedelleri

Tebliğe göre, tesis kurma izni için hesaplanan maktu bedeller şu şekildedir: Bira için en az 102 bin 154 lira, şarap ve aromatize şarap için 20 bin litre/yıl veya daha az kapasitede 27 bin 231 lira, 20 bin litre/yıldan fazla kapasitede ise 68 bin 94 lira, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 340 bin 500 lira olarak belirlenmiştir.

Bira için tesis kurma izin bedeli, proje kapasitesi üzerinden yıllık her 1000 litre başına 102,07 lira, şarap ve aromatize şarap için 170,15 lira, aromatize şarap bazlı içki için 547,94 lira ve distile alkollü içkiler için 1157,58 lira olarak hesaplanacaktır. Başvurular sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri tahsil edilecek.

Üretim İzni Bedelleri

Üretim izni için belirlenen maktu bedeller ise sırasıyla: Bira için 102 bin 154 lira, şarap için 20 bin litre/yıl veya daha az kapasitede 27 bin 231 lira ve 20 bin litre/yıldan daha fazla kapasitede 68 bin 94 lira, aromatize şarap bazlı içki için 340 bin 500 lira olarak açıklanmıştır.

Proje Tadilatı İzni Bedelleri

Mevcut üretime aynı kategori içinde bir alt kategori eklenmesi ve kapasite artırımlarında, yıllık 1000 litre üzerinden alınacak proje tadilat izni bedeli, aromalı bira için 204 bin 310 lira ve yarı köpüren şarap ile meyve şarabı üretimi için 340 bin 500 lira olacaktır.

İç ve Dış Ticaret Bedelleri

Alkol ve alkollü içkilerin iç ve dış ticaretine ilişkin hizmet bedelleri de belirlenmiştir. Buna göre bira için 101,21 lira, şarap için 168,62 lira, distile alkollü içkiler için 1084,29 lira hizmet bedeli alınacaktır.

Etil Alkol ve Metanol Üretimi İçin Ücretler

Etil alkol ve metanol üretimiyle ilgili belgeler için tesis kurma uygunluk belgesi 386,79 lira, dağıtım uygunluk belgeleri ise 322 bin 242 lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca, 20 litre ve daha küçük ambalajlı etil alkol için hizmet bedeli 792,53 lira olarak tespit edilmiştir.

Tebliğler, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

İLGİLİ HABERLER

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025 Tütün ve Alkollü İçecek Satış Belge Bedelleri Belirlendi
2
Alkollü İçki Tesisleri İçin Yeni İzin Bedelleri 2025'te Yürürlüğe Girecek
3
Avrupa Borsalarında Düşüş: İtalya Ayrıştı
4
E-Ticarette Tevkifat Uygulaması: Yeni Usul ve Esaslar Belirlendi
5
İstanbul'da Yılbaşı Öncesi Alkollü Ürün Denetimleri Artırıldı
6
2025'te Geçerli Gelir Vergisi Tarifesi ve Artan Vergi Harçları Açıklandı
7
TCMB Güncel Döviz Kurları (15:30)

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi