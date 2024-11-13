Alman Hükümeti, Trump'ın Ekonomik Politikasından Endişeli

Alman Hükümeti, Trump'ın Ekonomik Politikası Hakkında Endişelerde Bulunuyor

Alman hükümetinin, Donald Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilmesinin ardından ekonomik toparlanmanın gecikmesine dair endişeleri belirginleşti. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı.

Raporda, Alman ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde hane halkı ve kamu harcamalarının etkisiyle yüzde 0,2 büyüdüğü hatırlatıldı. Ayrıca, özel hane halkı ve şirketlerden gelen duyarlılık göstergeleriyle sanayideki sipariş durumunun istikrara kavuşmasının, ekonomideki zayıflığın gelecek yılın başında dibe vuracağına işaret ettiği belirtildi.

Belirsizlik Ekonomik Toparlamayı Etkileyebilir

ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarına dair gelişmelerin, son ekonomik göstergelerde dikkate alınmadığı vurgulandı. Raporda, “Önümüzdeki aylarda özel hane halkları ve şirketler arasında belirsizliğin artması, tüketim ve yatırımda isteksizlik yaratabilir. Bu durum, beklenen ekonomik toparlanmayı daha da geciktirme riski taşıyor.” denildi.

Ek olarak, rapor, Trump'ın gümrük tarifelerini artırma planının küresel ekonomi ve dünya ticareti üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti. Trump, ABD'nin 47. Başkanı olarak yemin ettikten sonra, dış ticaret açığını azaltmak amacıyla gümrük vergilerini önemli ölçüde artıracağını ifade etmişti.

Almanya için Kritik İthalat ve İhracat Verileri

Trump'ın, AB-den yapılan ithalat için %10 ya da %20 gümrük vergisi uygulama planı, Almanya ile olan ticari ilişkileri etkileyebilir. Zira ABD, Alman mallarının en büyük alıcısı konumundadır ve ülkenin ihracatının yaklaşık %10'u ABD'ye gitmektedir.

Alman Otomobilciler Birliği (VDA) verilerine göre, geçen yıl Almanya'dan ABD'ye yaklaşık 400 bin otomobil ihraç edilirken, 2024'ün ilk yarısında ABD, Alman otomobil ihracatının en önemli alıcısı oldu.

Uzmanlar, Trump'un AB'ye yönelik gümrük vergileri uygulaması sonucu, ihracata dayalı Alman ekonomisinin ciddi zorluklar yaşayabileceği uyarısında bulunuyor.

Alman Ekonomisindeki Gelişmeler

Alman ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde %0,3 küçülmesinin ardından üçüncü çeyrekte %0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kurtulmuştur. Ancak, imalat sektöründeki kalıcı zayıflık, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla ekonominin kırılganlığını sürdürmektedir.

İhracata bağımlı olan Alman imalat sanayisi, küresel yavaşlama ve artan rekabetle birlikte zor zamanlar geçiriyor. Ayrıca, artan enerji fiyatları ve yüksek enflasyon nedeniyle, yatırım yapma arzusunun azaldığı görülüyor.

Alman hükümeti, ekonomide bu yıl %0,2 küçülme bekliyor. Eğer bu gerçekleşirse, Almanya 2023'te olduğu gibi G7 ülkeleri arasında daralan tek ülke olma unvanını koruyacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.