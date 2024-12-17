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Alman İş Dünyasında Ekonomiye Güven Krizi: Mayıs 2020'den Beri En Düşük Seviyede

Alman iş dünyasının ekonomiye güven endeksi, Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerileyerek zayıflığın kronikleştiğini gösteriyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 13:25
Alman İş Dünyasında Ekonomiye Güven Krizi: Mayıs 2020'den Beri En Düşük Seviyede

Alman Ekonomisinde Güvensizlik Sürüyor

Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni, 2020 yılının Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği Aralık ayı Ifo İş Ortamı Güven Endeksi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, Kasım ayında 85,6 puandan 84,7 puana düştü. Son yedi ayda, Ekim ayındaki kısa vadeli bir artış dışında, endeks toplamda altı kez geriledi ve Mayıs 2020'den beri en düşük seviyesine indi.

Beklentiler Kötüleşiyor

Piyasa analistleri, endeksin 85,5 puana inmesini bekliyordu. Aralık ayında, Ifo Beklentiler Endeksi 87'den 84,4 puana düşerken, Mevcut Durum Endeksi de 84,3'ten 85,1 puana yükseldi. İmalat sektöründe geleceğe yönelik beklentilerin kötüleştiği ve sipariş durumunun zayıfladığı kaydedildi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, şirketlerin önümüzdeki aylara dair daha kötümser olduklarını belirterek, "Alman ekonomisinin zayıflığı kronik hale geldi." şeklinde ifadelerde bulundu.

Ekonomik Büyüme Zorlukları

Alman ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde %0,3 küçülmesinin ardından, üçüncü çeyrekte %0,2 büyüyerek teknik resesyondan kurtuldu. Ancak, diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında, imalat sektöründeki kalıcı zayıflık, ülkenin ekonomik kırılganlığını sürdürmesine neden oluyor.

Yurt dışından gelen yoğun rekabet, sanayideki yavaşlama, artan faiz oranları ve siyasi belirsizlik, büyüme oranını olumsuz yönde etkiliyor. Kasım'daki koalisyon hükümetinin dağılması, Almanya ekonomisini Şubat ayındaki seçimlere kadar kaygı dolu bir belirsizliğe sürüklüyor.

G7 Ülkeleri Arasında Eşsiz Bir Durum

Geçen yıl %0,3 daralan Almanya, G7 ülkeleri arasında küçülen tek ülke konumundadır. Almanya Merkez Bankası ise bu yıl için ekonomik daralmanın %0,2 olacağını öngörüyor. Hükümet benzer bir tahminde bulunurken, 2023'te de küçülmeye devam ederse, G7 ülkeleri arasında yine daralan tek ülke olma unvanını sürdürecek.

Ayrıca, Ocak ayında yeniden ABD Başkanı olarak yemin edecek Donald Trump, seçimi kazanması durumunda dış ticaret açığını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla gümrük vergilerini artırmayı planladığını açıkladı. Analistler, Trump'un AB ithalatına yönelik korumacı politikalarının, ihracata dayalı Alman ekonomisi için olumsuz olabileceğine dikkat çekiyor. ABD, Alman mallarının en büyük alıcısı konumunda bulunurken, Almanya'nın ihracatının yaklaşık %10'u ABD'ye gerçekleştiriliyor.

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