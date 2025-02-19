Alman Kamu Sektörü Verimsiz, Özel Sektörü Frenliyor: Ifo Raporu

Alman Kamu Sektörü Verimsiz, Özel Sektörü Frenliyor

Almanya’da ekonomi, Kovid-19 salgınından beri büyümede zorlanırken, ülkenin önde gelen ekonomik düşünce kuruluşu Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), kamu sektörünün verimsiz ve dijitalleşmemiş olmasının yanı sıra özel sektörü frenlediğini belirtti.

Kamu Sektörü İstihdamı Arttı

Ifo, istatistiki verilere dayanan "Kamu sektörü demografik değişime uyum sağlayamıyor mu?" başlıklı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, Almanya’da kamu sektöründeki istihdam son yıllarda artış gösterdi ve bu artış özel sektörün personel sorunlarını daha da derinleştirdi.

Raporda, kamu sektöründe istihdam artışı yerine elde edilen verimliliğin artırılması gerektiği vurgulanarak, dijitalleşmenin ilerletilmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, kamu sektörünün çalışma çağındaki nüfustaki düşüşe yeterince hazırlıklı olmadığı tespit edildi.

Demografik Değişim Sorunları

Ifo raporunda, Almanya'nın demografik değişimle 21. yüzyılın en büyük toplumsal sorunlarından biriyle karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi. Report ise, "Azalan ve yaşlanan nüfus, toplumsal yaşamın neredeyse tüm alanlarını etkiliyor. Özellikle işçi sayısının önümüzdeki yıllarda keskin bir şekilde azalması beklenen iş gücü piyasası, bu durumdan etkileniyor. Bu durum, ekonomik ivme yavaşlasa bile hem özel hem de kamu sektörü için büyük sorunlar oluşturuyor. Ancak özel sektör dijitalleşme ve otomasyon yoluyla esneklik gösterirken, kamu sektörü bu gerçekliğe uyum sağlamakta zorlanıyor." dedi.

Dijitalleşme Gecikmesi

Ifo, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dijital dönüşüm sürecindeki ilerlemesini değerlendiren Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi (DESİ) ve Expat Insider Raporu'nu da dikkate alarak, Almanya'nın kamu sektörünün dijitalleşme konusunda geride olduğunu vurguladı.

Ifo araştırmacısı Marcel Thum, bu duruma ilişkin olarak, "Buna ek olarak, kamu çalışanlarının ücretleri, eşit derecede daha üretken hale gelmeden özel sektördeki seviyeye getirildiği için maliyetler artıyor. Bu ek maliyetlere katlanmak zorunda kalanlar ise vergi mükellefleri oluyor." değerlendirmesinde bulundu. Thum, kamu sektörünün dijitalleşmenin gerisinde kaldığını belirterek, "Şirketler otomasyonu kullanırken ve iş süreçlerini düzenlerken, kamu sektöründe eski görev ve süreçleri sorgulamak yerine yeni işler oluşturuluyor." şeklinde eleştiride bulundu.