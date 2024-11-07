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Almanya'da Eylül Ayında Sanayi Üretimi Düşüş Gösterdi

Almanya'da sanayi üretimi Eylül'de %2,5 oranında azaldı, otomotiv sektörü önemli bir rol oynadı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 14:04
Almanya'da Eylül Ayında Sanayi Üretimi Düşüş Gösterdi

Almanya'da Sanayi Üretimi Eylül'de Geriledi

Almanya, Eylül ayında sanayi üretiminde beklenmedik bir düşüş yaşadı. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Eylül ayına ait geçici verileri açıkladı ve sanayi üretiminin bir önceki aya göre yüzde 2,5 gerilediğini bildirdi.

Otomotiv Sektöründeki Düşüş

Otomotiv sektöründeki üretim, Ağustos ayında %15,4 artış kaydedilmesinin ardından Eylül'de %7,8 düşüş gösterdi. Destatis, "Otomotiv sektöründeki dalgalanmalar, üretimin genel gelişimi üzerinde ciddi bir etki oluşturdu" açıklamasında bulundu.

Sanayi Üretiminde Diğer Düşüşler

Eylül ayı verileri, enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin %2,7 düştüğünü gösteriyor. Sermaye malı üretimi %4, ara malı üretimi %1,6 azalış gösterirken, tüketim malları üretiminde %1,4, enerji üretiminde %2,1 ve inşaat üretiminde %1,4 düşüş kaydedildi.

Yıllık Düşüş ve Gelecek Beklentileri

Eylül ayında sanayi üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre %4,6 azaldı. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, jeopolitik belirsizlikler ve azalan sipariş durumunun, Alman imalat sanayisinin zayıf kalmasına neden olduğunu belirtti.

Ekonomik Gelişmeler

Almanya ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde %0,3 küçülmüş, üçüncü çeyrekte ise %0,2 büyüme göstererek teknik resesyondan kurtulmuştu. Ancak imalat sektöründeki zayıflık, bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük tehditler oluşturuyor.

Hükümet, bu yıl ekonomide %0,2 küçülme öngörüyor. Eğer bu gerçekleşirse, Almanya, 2023'te olduğu gibi G7 ülkeleri arasında daralan tek ülke olma unvanını sürdürecek. 78 yaşındaki Donald Trump, tekrar ABD Başkanı olması durumunda Almanya ekonomisini etkileyecek olan gümrük vergilerini artıracağını belirtmişti.

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