Almanya'da Eylül Yıllık Enflasyon %2,4 — ECB Hedefinin Üstünde

Almanya'da eylülde yıllık enflasyon %2,4'e yükselerek ECB'nin %2 hedefine uzaklaştı; Destatis verileri gıda +%2,1, enerji -%0,7, aylık +%0,2 gösterdi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 15:55
Destatis verileri: Yıllık artış ikinci ayda da yükseldi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan eylül ayı öncü verilerine göre, ülkede yıllık enflasyon oranı eylülde %2,4 seviyesine çıktı.

Ağustosta %2,2 olan yıllık enflasyon, eylülde %2,4 olarak kaydedildi; böylelikle enflasyon bu yıl art arda ikinci ay yükselmiş oldu. Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun eylülde %2,3 olacağı yönündeydi.

Aylık bazda enflasyon %0,2 artış gösterdi. AB uyumlu TÜFE de eylülde bir önceki aya göre %0,2 ve yıllık bazda %2,4 arttı.

Kalemlere göre dağılımda, gıda fiyatları eylülde geçen yılın aynı dönemine göre %2,1 yükselirken, enerji ürünlerinin fiyatı %0,7 geriledi. Enerji ve gıda hariç enflasyon ise %2,8 olarak gerçekleşti. Hizmet enflasyonu ağustosta %3,1 iken eylülde %3,4 kaydedildi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisinde yıllık enflasyonun eylülde Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) %2 hedefinin üzerinde seyretmesi dikkat çekiyor.

ECB politikası ve beklentiler

ECB, Avro Bölgesi'nde mevduat faizini Haziran 2024'ten bu yana 8 kez düşürdükten sonra temmuz ve eylül aylarında indirimlere ara vermişti. Mevduat faizi şu anda %2 seviyesinde bulunuyor. Bankanın 30 Ekim'de gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısı yatırımcıların odağında; bankanın, enflasyonun hedefe yaklaştığı gerekçesiyle faizleri sabit tutmasının beklendiği belirtiliyor.

Avro Bölgesi'nde temmuzda yıllık enflasyon %2, ağustosta ise %2,1 olarak açıklanmıştı. ECB, ekonominin sağlıklı işlemesi için yıllık enflasyon hedefini %2 olarak belirliyor.

