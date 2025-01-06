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Almanya'da Güneş Enerjisi Kullanımı Rekor Kırdı: Yüzde 14 Elektrik İhtiyacını Karşılıyor

Almanya, 2022'de elektrik tüketiminin yüzde 14’ünü güneşten sağladı ve kurulu gücü 100 gigavatı aştı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 16:06
Almanya'da Güneş Enerjisi Kullanımı Rekor Kırdı: Yüzde 14 Elektrik İhtiyacını Karşılıyor

Almanya Güneş Enerjisi İle Sürdürülebilir Başarılar Elde Ediyor

Almanya, geçtiğimiz yıl elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 14'ünü güneş enerjisinden karşıladı ve bu alandaki dijital dönüşüm hız kazandı. Ülkenin güneş enerjisine dayalı toplam kurulu gücü, tarihî bir eşik olan 100 gigavatı aştı.

Büyüyen Sektör ve Kurulum Sayısındaki Artış

Alman Güneş Enerjisi Birliği (BSW) tarafından yayımlanan raporda, Almanya'nın güneş enerjisi kurulu gücünün 2024 yılında, önceki yıla göre yüzde 10 artış göstermesi bekleniyor. Geçen yıl itibarıyla 17 gigavatın üzerinde güce sahip olan ve ülke şebekesine elektrik vermeye başlayan 1 milyondan fazla güneş enerjisi sistemi dikkat çekici bir büyüme yaşadı.

Konut Pazarındaki Yükseliş

Kurulu gücündeki artışın büyük kısmı, yüzde 40 büyüyen konut tipi kurulum pazarından geldi. Bu pazar, toplamda 6,3 gigavatlık yeni gücün devreye alınmasını sağladı.

Gelecek Hedefleri ve Piyasa Dinamikleri

Almanya, güneş enerjisi alanında 2030 yılına kadar 215 gigavatlık kurulu güçe ulaşmayı hedefliyor. BSW Başkanı Carsten Körnig, güneş enerjisi pazarındaki büyümenin önümüzdeki iki yıl boyunca aynı seviyede devam etmesi durumunda, bu hedefe ulaşmanın mümkün olduğunu belirtti. Ancak, enerji dönüşümündeki zorluklar ve piyasa engellerinin kaldırılması gerektiğine de vurgu yaptı.

Körnig, “Güneş enerjisi sistemleri ve depolama sistemlerinin inşası, ucuz elektrik temini ve iklim değişikliğinin maliyetlerini azaltmak için oldukça önemli. Bir sonraki federal hükümetin, piyasa engellerini kaldırarak cazip bir yatırım ortamı sağlaması gerekiyor.” şeklinde ifadelerde bulundu.

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