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Almanya'da Haziran Ayında Fabrika Siparişleri Yükseldi

Otomotiv sektöründeki artışla Almanya'da fabrika siparişleri haziranda yüzde 3,9 oranında yükseldi.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 12:02
Almanya'da Haziran Ayında Fabrika Siparişleri Yükseldi

Almanya'da Fabrika Siparişlerinde Artış

Almanya'da fabrika siparişleri, haziran ayında otomotiv sektöründeki olumlu gelişmelerin etkisiyle aylık bazda yüzde 3,9 oranında arttı. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından yayımlanan verilere göre, bu artış özellikle otomotiv sektöründe gözlemlendi.

Haziran Ayı Verileri

Yayımlanan verilere göre, Almanya'daki fabrika siparişleri, Haziran 2023 dönemine göre ise yüzde 11,8 oranında gerileyerek dikkat çekti. Piyasa beklentileri, fabrika siparişlerinde aylık bazda yüzde 0,4 artış olacağı yönündeydi, ancak açıklanan veriler beklentinin üzerinde bir sonuç gösterdi.

Otomotiv Sektöründeki Yükseliş

Otomotiv sektörü, haziran ayındaki artışın başlıca sebebi oldu. Önceki ay ile karşılaştırıldığında otomotiv alanında siparişler yüzde 9,3 oranında artış gösterdi. Diğer yandan, fabrika siparişlerinde haziran ayı öncesinde son beş ayda genel olarak bir düşüş yaşanmıştı.

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