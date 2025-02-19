Almanya'da Hızla Dalgalanan Akaryakıt Fiyatları Sürücüleri Zorluyor

Akaryakıt Fiyatları Üzerindeki Dalgalar Almanya’yı Dertlendiriyor

Almanya Federal Kartel Dairesi, hızlı dalgalanan akaryakıt fiyatlarının tüketicilerin araç depolarını ucuza doldurmalarını giderek zorlaştırdığını açıkladı. Başkan Andreas Mundt, konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Piyasa Soruşturması ve Fiyatlandırma Sorunları

Almanya Federal Kartel Dairesi, petrol rafinerileri ve akaryakıt toptancılarına yönelik yürütülen sektör soruşturmasına ilişkin raporunu kamuoyuna sundu. Raporda, Rusya-Ukrayna savaşının ardından başlayan enerji krizinin akabinde 2022'de başlatılan soruşturmada akaryakıt fiyatlandırması ve tedarik zincirleri konularının detaylı incelendiği bildirildi.

Rapora göre, Almanya’da petrol piyasasında rekabet sorunları belirginleşirken, fiyat kotasyonları ile ilgili potansiyel rekabet riskleri de vurgulandı. Özellikle, akaryakıt istasyonlarında bir günde ortalama 18 fiyat değişikliği yaşanırken, bu sayının 10 yıl önce yalnızca 4 veya 5 olduğunu belirtildi.

Fiyat Manipülasyonu İhtimali ve Çözüm Önerileri

Yapılan çalışmalarda, fiyat değişikliklerinin sıklığı ve bu durumun tüketiciler üzerindeki etkileri üzerine daha fazla araştırma yapılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, fiyatların günde sadece bir kez değiştirilebildiği veya bir kez artırılıp birkaç kez düşürülebildiği bir sistem önerisi ortaya atıldı.

Rapor ayrıca, petrol piyasasındaki bazı fiyat kotasyonlarının sınırlı verilerden elde edilmesinin ve piyasa kontrolünü elinde bulunduran az sayıda katılımcının bulunmasının fiyat manipülasyonuna yol açabileceği uyarısında bulundu.

Rekabetin Güçlendirilmesi İçin Yasal Düzenlemeler Talep Edildi

Federal Kartel Dairesi, akaryakıt fiyatlarındaki şeffaflığın arttırılması ve manipülasyonun önlenmesi amacıyla güçlü yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguladı. Andreas Mundt, "Yasa koyucu, rekabetin önemli ölçüde bozulduğu piyasalarda tedbir almamız için bize yeni bir araç verdi,” sözleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Mundt, özellikle akaryakıt istasyonlarındaki sık fiyat değişikliklerinin tüketicilerin Yakıtlar için Piyasa Şeffaflığı Birimi verilerini kullanarak fiyatları karşılaştırmalarını ve buna göre tasarruf etmelerini giderek zorlaştırdığını ifade etti.