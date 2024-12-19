Almanya'da İflaslar Çift Haneye Ulaşıyor: Ekonomik Durgunluk Etkili

Almanya'da İflas Rakamları Endişe Veriyor

Almanya'da ekonomik durgunluk ve yüksek faiz oranları şirket iflaslarını etkisi altına almaya devam ediyor. Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, ocak-eylül döneminde toplam 16 bin 222 şirket iflas başvurusunda bulundu. Bu, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %22,2 oranında bir artış anlamına geliyor.

Kasım Ayında İflas Başvuruları Yükseldi

Kasım ayına ait veriler de durumu pekiştiriyor. Geçen yılın aynı ayında yapılan başvurulara göre %12,6'lık bir yükseliş gözlemlendi. Destatis, iflasların mahkeme kararından sonra istatistiklere dahil olduğunu belirterek, Haziran 2023'ten beri, diğer aylara göre yıl bazında çift haneli büyüme oranlarının kaydedildiğini vurguladı.

En Fazla İflas Görülen Sektörler

İflas oranlarının en yüksek olduğu sektörler arasında nakliye ve depolama, inşaat ve hazır yemek hizmetleri yer alıyor. 2016 yılındaki 16 bin 480 iflas sonrası, bu kadar çok kesin iflas sayısının yaşanmadığı dikkat çekiyor. Ayrıca, şirket alacaklılarına ödenecek borç miktarı ise 45,6 milyar avro olarak açıklanmışken, geçen yıl bu rakam 21,1 milyar avro düzeyindeydi.

Kişisel İflas Başvuruları Artıyor

Kurumsal iflasların yanı sıra, 2023'ün ocak-eylül döneminde yaklaşık 53 bin 469 borçlu kişisel iflas başvurusunda bulundu ve bu da %6,8'lik bir artış göstermektedir.

Gelecek Yıl için Korkutucu Tahminler

Kredilere dair hizmet sağlayıcısı Creditreform, bu yıl sonuna kadar Almanya'da 22 bin 400 şirketin iflas edeceğini tahmin ediyor. Ayrıca 2024'te iflas eden şirket sayısının 32 bine ulaşması bekleniyor.

Alman Ekonomisi Büyümede Zorluk Çekiyor

Almanya ekonomisi, 2023 yılının ikinci çeyreğinde %0,3 oranında bir küçülmenin ardından üçüncü çeyrekte %0,2 büyüme göstererek teknik resesyondan kurtuldu. Ancak, imalat sektöründeki devam eden zayıflık, ekonominin kırılganlığını artırıyor.

Yurt dışındaki yoğun rekabet, sanayideki yavaşlama, artan faiz oranları ve yapısal değişiklikler, ekonomik büyümeyi olumsuz etkiliyor. Ayrıca, koalisyon hükümetinin kasımda bütçe tartışmaları nedeniyle dağılması, ülkenin siyasi belirsizlik içinde kalmasına neden oldu.