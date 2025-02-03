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Almanya'da İmalat Sektöründeki Gerileme Yılın Başında Yavaşladı

Almanya'nın imalat sanayi PMI verileri, sektördeki gerilemenin hafiflediğini ortaya koydu, ancak büyüme hâlâ mümkün olmaktan uzak.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 16:42
Almanya'da İmalat Sektöründeki Gerileme Yılın Başında Yavaşladı

Almanya'da İmalat Sektörü Yılın Başında Sadece Hafifledi

Almanya'da imalat sektöründeki gerileme, yılın başında görece bir yavaşlama kaydetti. S&P Global'in Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) ile hazırladığı Ocak 2025 imalat sanayi PMI verileri açıklandı.

Bu verilere göre, Aralık 2024'te 42,5 puanda bulunan imalat sanayi PMI, ocakta 45 puana çıkarak Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak, imalat sanayinin büyüme eşiği olan 50 puanın altında kalması dikkat çekti.

S&P Global ve HCOB'den yapılan ortak açıklamada, "Son PMI anketi, Almanya'nın imalat sektöründeki gerilemenin ocakta hafiflediğini ve üreticilerin hem üretim hem de yeni siparişlerde son 8 ayın en yavaş düşüşünü bildirdiğini gösterdi. Ancak Alman imalatçılar, iş gücü fazlasını azaltma çabaları nedeniyle işten çıkarmalara devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

İyimserlik ve Ekonomik Beklentiler

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, Alman imalat sektöründeki şirketlerin geleceğe olan umutlarının arttığını belirtti. Rubia, bazı şirketlerin bu iyimserliği daha düşük faiz oranları beklentisi ve sonraki parlamento seçimlerinden sonra yeni bir hükümetle ekonominin canlanacağı umuduyla gerekçelendirdiğini ifade etti. Ancak bu durumun sürdürülebilir bir toparlanmanın başladığı anlamına gelmediğini vurguladı.

Alman Ekonomisi ve Erken Seçimler

Almanya ekonomisi, geçen yıl artan rekabet ve yapısal sorunlar nedeniyle ikinci yıl ard arda küçülme kaydetti. 2024 yılının son çeyreğinde %0,2 küçülen ekonomi, 2025'in ilk çeyreğinde de daralırsa teknik resesyon olarak adlandırılan iki çeyrek art arda küçülme durumuna girecek.

Analistler, siyasi belirsizlik, yüksek enerji maliyetleri ve belirsiz ekonomik beklentilerin Alman ekonomisini olumsuz etkilediğini belirtiyor. Gelecek yıl için sadece hafif bir büyüme bekleniyor. Ayrıca, hükümetin 29 Ocak'ta bu yıl için daha önce %1,1 olarak açıklanan büyüme beklentisini, zayıf küresel talep ve ticari gerginlikler nedeniyle %0,3'e düşürdüğü bildirildi.

Almanya'da 23 Şubat'ta gerçekleştirilmesi planlanan erken seçimler, ekonomiye dair tartışmaların merkezinde yer alacak. Ülkede üç partili koalisyon hükümeti, Kasım 2024'te bütçe ve ekonomik canlanma konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle dağılmıştı.

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