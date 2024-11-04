Almanya'da İstihdam Barometresi Düşüşte, Ekonomi Kırılgan Kalıyor

Alman İstihdam Barometresi Düşüşte

Almanya'da, Ifo Ekonomi Araştırma Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, ekim ayında İstihdam Barometresi 93,7 puana inerek Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Eylülde bu rakam 94 puan olarak kaydedilmişti.

Şirketler Temkinli Davranıyor

İstihdam barometresinin bu kadar düşmesinin nedeni olarak, Alman şirketlerinin yeni çalışan bulma konusundaki temkinli yaklaşımı gösteriliyor. Klaus Wohlrabe, Ifo Makroekonomi ve Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı, "İş gücü piyasasındaki durum aylardır aşamalı bir şekilde olumsuz bir eğilim sergiliyor. Şirketlerin pozisyonları doldurma olasılığı, çalışanları işten çıkarma olasılığından daha yüksek," şeklinde bir değerlendirme yaptı.

İmalat Sektörü ve Ekonomik Zorluklar

Açıklamada ayrıca imalat sektöründeki zorlu sipariş durumu sebebiyle daha az çalışana ihtiyaç duyulması gerektiği vurgulandı. Ekonominin kırılganlığı da özellikle imalat sektöründe sürdürülen zayıflık ile ilişkili.

Alman ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 küçülmesinin ardından üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 oranında bir büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kurtulmuştu. Ancak, yüksek enflasyon, artan enerji fiyatları ve zayıf dış talep gibi faktörler nedeniyle ekonomik belirsizlik devam ediyor. Hükümet, bu yıl için ekonomide yüzde 0,2 oranında bir küçülme bekliyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, Almanya 2023'te de G7 ülkeleri arasında daralan tek ülke olma unvanını sürdürecek.