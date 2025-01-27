Almanya'da Sigara Satışları 2024'te Zirveye Ulaştı

Almanya'da Sigara Satışlarında Tarihi Artış

Almanya'da sigara satışları, 2024 yılında son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak dikkat çekti. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, 2024'te ülke genelinde yaklaşık 66,2 milyar adet sigara vergilendirildi. Bu rakam, bir önceki yıl olan 2023'e göre yüzde 3,5 oranında bir artış gösterdi. Böylece, 2019'dan bu yana ilk kez daha fazla sigara vergilendirildi.

Artışın Sebepleri

Destatis, söz konusu sigara satışlarındaki artışın geleceğe yönelik beklentilerden kaynaklandığını belirtti. Açıklamada, "Tütün vergisinin 1 Ocak 2025'te artırılacak olması nedeniyle üreticiler, yeni vergi oranları veya 2025'te satılması planlanan ürünler için önceden vergi pulu sipariş etmek zorunda kaldı." ifadelerine yer verildi.

Diğer Tütün Ürünlerindeki Artış

Vergilendirilmiş ince kıyılmış tütün miktarı da 2024 yılında yüzde 6,7 artarak 25 bin 152 ton seviyesine ulaştı. Ayrıca, puro ve sigarillo satışları da yüzde 0,2 artışla 2,3 milyar adede yükseldi. Nargilelik tütün satışlarının ise geçen yıl yüzde 75,1 artarak 1274 ton seviyesine ulaşması dikkat çekti.