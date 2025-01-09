Almanya'da Şirket İflasları 2009'dan Sonra En Yüksek Seviyeye Ulaştı

Almanya'da 2024'ün son çeyreğinde iflas eden şirket sayısı, 2009 finansal krizinden beri en yüksek seviyeye ulaştı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 15:50
Almanya'da Şirket İflasları 2009'dan Sonra En Yüksek Seviyeye Ulaştı

Almanya'daki Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkede iflas eden şirket sayısının 2024'ün son çeyreğinde 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu.

IWH, Aralık 2024'e ilişkin şirket iflas trenleri raporunu açıklarken, ülkedeki iflas başvurularının Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24 oranında artarak 1340'a yükseldiğini bildirdi.

Ayrıca, 2016-2019 yılları arasında görülen aralık ayı ortalamasıyla kıyaslandığında, aralıktaki iflas sayısının yüzde 54 daha fazla olduğu belirtildi. Açıklamada, "2024'ün dördüncü çeyreğinde, 15 yıl önceki finansal krizden beri en fazla şirket iflası yaşandı." ifadeleri yer aldı.

İstatistiklere göre, 2024'ün dördüncü çeyreğinde 4 bin 215 şirket iflas ederken, bu durumdan yaklaşık 38 bin istihdam etkilendi. Aynı zamanda, 2023'ün dördüncü çeyreği ile karşılaştırıldığında, geçen yılın sonundaki iflas sayısı yüzde 36 artış gösterdi.

Ekonomideki sorunlar iflasların artmasında önemli bir etken olarak öne çıkıyor. IWH İflas Araştırmaları Bölümü Başkanı Steffen Müller, iflas sayısındaki yüksekliğin mevcut ekonomik sorunlara, artan enerji ve çalışan ücret maliyetlerine bağlı olduğunu vurguladı.

Müller, "Yıllarca süren aşırı düşük faiz oranları iflasları önledi ve pandemi sırasında kısa çalışma ödeneği gibi sübvansiyonlar iflasların gerçekleşmesini engelledi. Ancak faiz oranlarındaki artış ve sübvansiyonların kaldırılmasıyla 2022'den itibaren iflaslar yükselmeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Alman ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor. Geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 küçülen ülke ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kurtulmuştu.

Ayrıca, Avrupa Merkez Bankasının yüksek enflasyon sonrası para politikası sıkılaştırmasının, özellikle Alman şirketlerin finansman maliyetlerini artırdığı belirtiliyor.

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