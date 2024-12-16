Almanya'da Şirketlerin %87'si Kötümser: 2025 Beklentileri Endişe Verici

Şirketlerin Kötümser Beklentileri Açığa Çıktı

Almanya'da Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından gerçekleştirilen anketin sonuçları, Alman şirketlerinin geleceğe dair umutlarının oldukça düşük olduğunu ortaya koydu. Bu anket sonucuna göre, ülke genelindeki şirketlerin yalnızca yüzde 12,6'sı gelecek yıl işlerinin daha iyi olmasını bekliyor.

Sektörel Analizler ve Kötümser Beklentiler

Alman iş dünyasının geleceği hakkında endişeler artarken, şirketlerin yaklaşık yüzde 31,3'ü 2025'te ekonomik durumlarının daha da kötüleşeceğini tahmin ediyor. Ayrıca, yüzde 56,1'i de işlerinde herhangi bir değişiklik öngörmüyor.

Özellikle inşaat sektörü alarm veriyor; her iki inşaat şirketinden biri, 2025'te işlerin kötüleşeceğini düşünüyor. Bu sektördeki şirketlerin yüzde 5'inden azı gelecek yıl işlerin iyileşeceğine inanıyor. Perakende sektöründe ise yüzde 42,1'i düşüş beklerken yalnızca yüzde 7,9'u durumlarının iyileşmesini bekliyor.

İmalat sektöründe yüzde 15,7 iyileşme öngörürken, yüzde 31,8'i işlerindeki kötüleşmenin olacağını düşünüyor. Hizmet sektöründeki iyimserlik ise görece daha yüksek; şirketlerin yüzde 11,9'u iyileşme beklese de yüzde 28,2'si durumu kötüleşeceği öngörüsüyle hareket ediyor.

Ekonomideki Zorluklar

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, şirketlerin şu anki beklentilerinin endişe verici olduğunu vurgularken, "Ekonomide toparlanmaya ilişkin hiçbir işaret göremiyoruz" dedi. 2024'te de benzer olumsuzlukların devam etmesi bekleniyor.

Alman ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde %0,3 küçülme yaşarken, üçüncü çeyrekte %0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kurtuldu. Ancak, imalat sektöründeki zayıflık, ülkenin ekonomik kırılganlığını artırmaya devam ediyor.

Büyüme zorlukları arasında; yurt dışından gelen yoğun rekabet, sanayideki yavaşlama, artan faiz oranları ve yapısal değişimler gibi faktörler yer alıyor. Almanya, 2023'te G7 ülkeleri arasında küçülen tek ülke olarak dikkat çekiyor.

Öte yandan, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) bu yıl ekonomi küçülmesinin %0,2 olacağını öngörüyor. Eğer bu beklenti gerçekleşirse, Almanya 2023'te olduğu gibi yeniden G7 ekonomileri içerisinde daralan tek ülke olacak.