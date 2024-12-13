Almanya'da Toptan Eşya Fiyatları Kasım'da Yavaş Düşüş Gösterdi

Almanya'da Toptan Ticarette Fiyat Düşüşü Devam Ediyor

Almanya'da toptan eşya fiyatlarında 18 aydır süren düşüş, kasımda yavaşladı. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), kasım ayı toptan eşya fiyat endeksini yayımladı.

Buna göre, Almanya'da toptan eşya fiyatları kasımda bir önceki aya kıyasla değişmedi ve geçen yılın aynı dönemine göre %0,6'lık bir gerileme gösterdi. Fiyatların 19 aydır ardı ardına düşmesi, dikkatleri üzerine çekti. Eylül ayında fiyatlar %1,6 oranında düşüş kaydetmişti.

Piyasa Beklentilerinin Altında Kaldı

Piyasalar, toptan ticaretteki fiyatların aylık bazda %0,8 gerilemesini bekliyordu; ancak açıklanan veriler bu beklentilerin altında kaldı.

Toptan eşya fiyatlarındaki yıllık bazdaki düşüşün başlıca nedeni, madeni yağ ürünlerinin fiyatlarındaki önemli gerileme oldu. Madeni yağ fiyatları, kasımda yıllık bazda %10,9 düştü. Ayrıca, demir çelik fiyatları yıllık %5,4, düz cam fiyatları ise %3,9 oranında düştü.

Enflasyon Eğilimleri Üzerinde Etki

Toptan satışlar, üretici ve son tüketici arasındaki bağlantı noktası olması sebebiyle, gelecekteki enflasyon eğilimleri için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Öte yandan, Almanya'da ekimde %2 olan yıllık enflasyon oranı, kasımda %2,2'ye yükseldi.