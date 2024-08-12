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Almanya'da Toptan Eşya Fiyatları Temmuz Ayında Arttı

Temmuz ayında Almanya'da toptan eşya fiyatları aylık %0,3 yükseldi ancak yıllık bazda %0,1 düştü.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 12:19
Almanya'da Toptan Eşya Fiyatları Temmuz Ayında Arttı

Almanya'da Toptan Eşya Fiyatlarında Artış

Almanya'da toptan ticaret fiyatları Temmuz 2023 itibarıyla aylık %0,3 oranında bir artış gösterdi. Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından yayımlanan verilere göre, bu artış piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Yıllık Düşüş ve Piyasa Beklentileri

Toptan eşya fiyatları geçen yılın Temmuz ayına göre ise %0,1 geriledi. Piyasalarda bu dönemde fiyatların %0,2 artması bekleniyordu. Beklentilerin üzerinde gelen bu veriler, piyasalarda dikkat çekti.

Fiyatlardaki Düşüşün Nedenleri

Yıllık bazda görülen bu düşüş, özellikle kimyasal ürünler, canlı hayvanlar, metal ürünleri ve bilgisayar fiyatlarındaki azalmadan kaynaklanıyor.

Toptan satışlar, üreticiler ve son tüketiciler arasındaki bağlantıyı sağladığı için, gelecekteki enflasyon eğilimleri açısından önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır.

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