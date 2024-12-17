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Almanya'da Yatırımcı Güveni Artışta: Erken Seçim ve Faiz İndirimi Umutları

Almanya'da yatırımcı güveni, şubatta yapılacak erken seçim ve ECB'nin faiz indirim beklentisiyle aralıkta arttı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 17:02
Almanya'da Yatırımcı Güveni Artışta: Erken Seçim ve Faiz İndirimi Umutları

Almanya'da Yatırımcı Güveninin Yükselişi

Almanya'da yatırımcı güveni, şubatta gerçekleşecek erken seçimler ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından daha fazla faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla yılın son ayında öngörülerin üzerinde bir yükseliş gösterdi.

Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin önümüzdeki altı ay için beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi aralık ayı verilerini açıkladı. Endeks, aralık ayında bir önceki aya göre 8,3 puan artarak 15,7 seviyesine ulaştı. Önceki ay ise bu rakam 7,4 puan olarak kaydedilmişti.

Piyasa analistlerinin bu ay için öngörüsü, endeksin 6,9 seviyesine düşeceği yönündeydi. Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise aralık ayında geçen aya kıyasla 1,7 puan azalarak eksi 93,1 seviyesine geriledi.

ZEW Başkanı'ndan Açıklamalar

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Almanya'daki şubatta erken seçim, buna bağlı olarak yatırımcı dostu bir ekonomi politikası beklentisi ve ECB'den daha fazla faiz indirimi ihtimali ekonomik görünümün iyileşmesine yol açıyor," şeklinde konuştu.

Wambach, ECB Yönetim Konseyi'nin 12 Aralık'ta gerçekleştirdiği toplantının ardından analistlerin önümüzdeki yıl için daha fazla faiz indirimi beklentisine sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, ankete katılanların çoğunluğunun Avro Bölgesi'nde istikrarlı veya düşen bir enflasyon oranı beklemesinin bu değerlendirmeyi desteklediğini vurguladı. Uzmanlar, son dönemdeki enflasyon artışını geçici bir durum olarak görüyor.

Finansal Piyasalarda Güven Artışı

Diğer yandan, finansal piyasalar uzmanlarının Avro Bölgesi'ne yönelik ekonomik güvenlerini yansıtan endeks de aralık ayında artış gösterdi. Bu gösterge, aralıkta bir önceki aya göre 4,5 puan artarak 17 seviyesine yükseldi.

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