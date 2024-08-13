Almanya'da Yatırımcı Güveninde Keskin Düşüş

Almanya'da Yatırımcı Güveninde Düşüş

Almanya'da yatırımcı güveni, ağustos ayında artan ekonomik belirsizlikler nedeniyle büyük ölçüde azalmış durumda. Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcıların ve analistlerin gelecek dönemle ilgili beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi ağustos ayı sonuçlarını duyurdu.

ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nde Düşüş

ZEW verilerine göre, Almanya’nın temmuz ayında 41,8 puan olarak ölçülen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, ağustosta sadece 19,2 puana düştü. Endeksin bir önceki aya göre 22,6 puan gerilediği görülüyor.

Piyasa Beklentilerinin Altında

Piyasalardaki beklentiler, endeksin 32,6 puan seviyesine ulaşacağı yönündeydi. Ancak açıklanan verilerin, beklentilerin oldukça altında gerçekleşmesi dikkat çekiyor.

Mevcut Durum Değerlendirmeleri Düşüşte

Ülkedeki mevcut ekonomik durum değerlendirmeleri de gerileme göstermiştir. Mevcut Durum Endeksi, ağustosta önceki aya göre 8,4 puan azalarak eksi 77,3 seviyesine düştü. Almanya'da özellikle ihracat ağırlıklı sektörlerdeki beklentilerin zayıfladığı gözlemleniyor.

Ekonomik Endişeler

Ekonomik beklentiler, belirsiz para politikaları, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen zayıf veriler ve Orta Doğu'daki artan çatışmalar gibi faktörlerden olumsuz şekilde etkileniyor.