Almanya'da Yıllık Enflasyon Ağustosta Düşüş Gösterdi

Almanya'da Enflasyon Düşüşte

Almanya'da yıllık enflasyon, aşırı faiz artırımlarının etkisiyle Ağustos ayında %1,9 seviyesine gerileyerek Avrupa Merkez Bankası (ECB) hedeflerinin altında kaldı. Bu durum, ülkenin enflasyon oranının son 3 yılın en düşük seviyesine indiğini göstermekte.

Yıllık Enflasyon Rakamları

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, temmuz ayında %2,3 olan enflasyon, ağustosta %1,9 seviyesine düştü. Piyasa analistleri, enflasyonun %2,1 seviyesine inmesini bekliyordu.

Çekirdek Enflasyon Ve Diğer Detaylar

Temel gıda ve enerji ürünleri hariç hesaplanan çekirdek enflasyon %2,9'dan %2,8'e geriledi. Geçtiğimiz yıl gıda ürünlerinin fiyatları %1,5 artarken, enerjide %5,1 oranında bir düşüş gözlemlendi.

ECB'nin Faiz Politikası

Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'daki enflasyon durumu, ECB'nin %2 olan hedefinin altına inmesiyle dikkat çekti. ECB, 2022 sonbaharında %10'un üzerinde olan enflasyonu kontrol altına almak amacıyla faiz oranlarını 10 kez artırmıştı. Son olarak, 6 Haziran 2023'te 5 yıl aradan sonra ilk faiz indirimini gerçekleştirerek, temel politika faizlerini 25 baz puan düşürdü.

Piyasa Beklentileri

Kripto para ve mali piyasalarda, ECB'nin Eylül ayında yeni bir faiz indirimi gerçekleştirmesi olasılığı konuşuluyor.