Almanya Ekonomi Bilirkişi Kurulu, 2024-2025 Büyüme Tahminlerini Düşürdü

Almanya Ekonomi Bilirkişi Kurulu'ndan Kötümser Büyüme Tahminleri

Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ülkenin ekonomik büyüme tahminlerini 2024 ve 2025 yılları için aşağı yönlü revize etti. Kurul, 2024 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 0,2'den % eksi 0,1'e düşürdü. Buna ek olarak, 2025 yılı için önceden belirlenen %0,9 büyüme tahmini, %0,4'e indirildi.

Alman Ekonomisinin Durgunluğu Devam Ediyor

SVR, Almanya ekonomisinin 2020'den beri durgunluktan kurtulamadığını ifade ederek, mevcut zayıf ekonomik performansın büyük ölçüde imalat sektöründeki üretim ve katma değer düşüşlerinden kaynaklandığını belirtti. İmalat sektöründeki düşük kapasite kullanımının, kurumsal yatırımları daha da azaltacağı ve bu durumun sanayi zayıflığını artıracağı öngörülüyor.

Sektörel Bağlantılar ve Küresel Ekonomi

Kurul, Alman sanayi sektörünün küresel ekonomiden ayrışmasının, zayıflığın yalnızca konjonktürel olmadığını, yapılandırıcı nedenlerin de rol oynadığını ortaya koyduğunu belirtti. Küresel ekonomideki toparlanmanın, ihracatta önceden olduğu kadar bir artışa yol açmaması dikkat çekici bir bulgu olarak değerlendirildi.

Enflasyon ve Ekonomik Zorluklar

SVR, bu yıl ortalama enflasyonun yüzde 2,2 olacağını tahmin ederken, 2025 yılı için de enflasyonun %2,1'e gerileyeceği öngörülüyor. Kurul Başkanı Monika Schnitzer, sanayi zayıflığının ve zayıf ekonomik dönemlerin, yalnızca konjonktürel değil, aynı zamanda yapısal sorunlardan kaynaklandığını vurguladı.

Alman Ekonomisi Üzerindeki Baskılar

Alman ekonomisi, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişikliklerle mücadele ediyor. Yılın ikinci çeyreğinde %0,3 küçülen ekonomi, üçüncü çeyrekte %0,2 büyüme kaydederek teknik resesyondan kurtulmayı başardı. Ancak, geçtiğimiz yıl belirgin bir zayıflık gösteren Alman ekonomisi, %0,3 daralmıştı ve bu durum, G7 ülkeleri arasında daralan tek ülke olmasına yol açmıştı.

Hükümet, bu yıl %0,2 küçülme bekliyor. Eğer bu gerçekleşirse, Almanya bir kez daha G7 ekonomileri arasında daralan tek ülke olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.