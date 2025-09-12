Almanya: Ekonomi Yıl Sonuna Kadar İvme Kazanamayacak

Hükümetin aylık raporu yayınlandı

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, ülke ekonomisine ilişkin aylık raporunu yayımladı ve ekonominin yıl sonuna kadar belirgin bir ivme kazanamayacağı öngörüsünde bulundu.

Raporda, ikinci çeyrekte gayri safi yurtiçi hasılada (GSYH) düşüşün başlangıçta beklenenin üzerinde olduğuna yer verildi. Bu gerilemenin, öncelikle ilk çeyrekte ABD'ye yapılan ihracatın artmasıyla bağlantılı özel etkilerden kaynaklandığı belirtildi.

Kurumsal sektördeki güven göstergeleri, alınan siparişler gibi veriler ışığında ekonomik toparlanma sinyalleri verdiği kaydedildi. Ancak rapor, tüketicilerin güveninin son zamanlarda yeniden bir miktar zayıfladığına da dikkat çekti.

“Genel olarak, ekonomik toparlanma üçüncü çeyrekte ılımlı seyredecek ve Federal Hükümetin ekonomik ve maliye politikası önlemlerinin teşvik etkisi yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla hissedilecek.”

Resmi verilere göre Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daralmıştı. Ülke ekonomisinin kırılganlığı, özellikle imalat sektöründeki kalıcı zayıflığın devam etmesiyle vurgulanıyor.

Rapor, ekonominin büyümede zorluk yaşamasına neden olan faktörler olarak artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikleri işaret etti.